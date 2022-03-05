عاجل.. القوات المسلحة الأوكرانية تستهدف دونيتسك بالقذائف

جدة - نرمين السيد - قالت جمهورية دونيتسك الانفصالية، اليوم السبت، إن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت عشر قذائف من عيار 122 ملم على الإقليم، منذ ساعات، صباح اليوم، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "روسيا اليوم".





وحسبما جاء فى تقرير مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك فى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار (JCCC)، فقد "تم تسجيل القصف.. فى اتجاه قرية فوديانوى- دونيتسك: أطلقت 10 قذائف من عيار 122 ملم".

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