أمين عام الجامعة العربية يعرب عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مجدداً عن قلقه إزاء مجمل المشهد السياسى الحالى فى ليبيا، والذى ينذر بإعادة ليبيا إلى المرحلة الصعبة التى شهدتها قبل توقيع إتفاق وقف إطلاق النار فى 23 أكتوبر 2020.





وأفاد مصدر مسؤول فى الأمانة العامة للجامعة، بأن الأمين العام يُناشد مجدداً جميع الفاعلين الليبيين العمل بجدية وبمسؤولية نحو تهيئة الظروف الأمنية والسياسية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية فى أقرب فرصة ممكنة، تحقيقاً لرغبة الناخبين الليبيين. كما نقل المصدر عن الأمين العام تشديده على أن الظروف التى تعيشها ليبيا اليوم باتت أكثر من أى وقت مضى، مدعاة لإجراء الانتخابات وتجديد شرعية المؤسسات الليبية وإنهاء المراحل الانتقالية التى طالت وتعدّدت مساراتها بشكل أفقدها فعاليتها فى إنجاز الأهداف التى وُجدت من أجلها. وأشار المصدر فى هذا الخصوص إلى أهمية العمل على تأسيس عملية سياسية تضع البلاد على طريق الاستقرار والبناء، مؤكدا على استعداد الجامعة الدائم لدعم اى جهد ليبى جاد يؤمن التوافق حول خارطة طريق سياسية واضحة وعملية ومجدولة بمدد زمنية محددة.

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