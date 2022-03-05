برلمان العراق يصوت على فتح باب الترشح من جديد لمنصب رئيس الجمهورية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى، افتتح أعمال الجلسة بحضور 265 نائبا، مشيرة إلى أن عدد النواب المصوتين بلغ 203 نواب وغير المصوتين 62 نائبا.
وكانت المحكمة الاتحادية فى العراق، قضت بعدم دستورية قرار رئاسة البرلمان إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، مؤكدة إمكانية ذلك شرط أن يكون بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس، ما دفع رئاسة البرلمان إلى تحديد موعد للجلسة.
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