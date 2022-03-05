عاجل.. آلاف الأوكرانيين فروا إلى بولندا بسبب التسهيلات

جدة - نرمين السيد - أكد مراسل قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية لدى أوكرانيا، اليوم السبت، أن آلاف الأوكرانيين فروا إلى الجانب البولندى خلال الأيام الماضية، بسبب التسهيلات المقدمة من السلطات.





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