جدة - نرمين السيد - وأشارت الأنباء إلى أن المدن التى تم توفير ممرات آمنة فيها فقط هى التى ستشهد وقفًا لإطلاق النار.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية فى وقت سابق من اليوم السبت، عن نظام تهدئة من جانبها وفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا فى أوكرانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الجيش الأوكرانى: القوات الروسية فرضت طوقًا أمنيا بمحيط كييف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.