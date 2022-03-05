الهند ترجئ معرض الأسلحة DefExpo حتى إشعار آخر

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة - فى البيان اليوم السبت، وفق ما أوردته صحيفة (ذا إنديان إكسبريس الهندية) - أنه نظرًا للمشاكل اللوجستية التى يواجهها المشاركون، تم تأجيل معرض DefExpo المقترح عقده فى مدينة (جانديناجار) بولاية (جوجارات)، من 10 مارس حتى 14 مارس، وسيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة فى الوقت المناسب".

وكان من المخطط أن تشارك أكثر من 50 دولة فى هذا الحدث، كما كان من المتوقع أن يلقى رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى كلمة فى حفل افتتاح المعرض فى 11 مارس.