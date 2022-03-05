عاجل.. الدفاع الروسية: دخول أكثر من 17 ألف أجنبى إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - كما أشار مراسل القناة إلى حالة استنفار فى مدينة لفيف الأوكرانية بسبب المخاوف من دخول عناصر تخريبية. وفى وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مخازن أسلحة وذخائر فى مستودع أسلحة فى أوكرانيا بضربات دقيقة، حيث كان يستخدم لتنظيم صواريخ "جافلين" المحمولة المضادة للدبابات، وصواريخ "نلاو".

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