تمويل شخصي البنك الأهلي للمواطنين والمقيمين في المملكة

تمويل شخصي البنك الأهلي، يعتبر احد من البنوك الهامة والمميزة جدا داخل المملكة العربية السعودية حيث يعتبر من اقدم البنوك على الإطلاق والتي تم أنشاءه في عام 1952، يقوم بنك الأهلي بتقديم عدد متنوع من التمويلات والقروض المميزة، من بين هذه القروض تمويل شخصي بنك الأهلي والذي يتميز بسهولة اجرائاته وفترة سداد تصل إلى خمس سنوات، قرض شخصي البنك الأهلي يمكن الحصول عليه من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك ودون الذهاب إلى فرع من فروعه وهذه ميزه يمتلكها بنك الأهلي، ويتميز أيضا البنك بتقديم تمويل شخصي أسلامي يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على تفاصيل تمويل شخصي البنك الأهلي ومميزات وشروط التمويل.

تمويل شخصي البنك الأهلي

يمتلك بنك الأهلي افضل الخدمات المصرفية والإلكترونية لمواكبة البنوك العالمية، ولهذا نجد أن هناك قروض يتميز بها البنك عن غيره مثل تمويل بنك الأهلي الأون لاين التي يتم الحصول على تمويل شخصي البنك الأهلي من خلال الموبايل، وهناك تمويل بنك الأهلي بدون ضمانات وهذه أيضا احد مميزات البنك عن غيره، بسبب كل هذه الخدمات المقدمة يعتبر البنك الأهلي التجاري من افضل البنوك السعودية، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على مميزات البنك والشروط التي يجب توافرها في كل من يريد الحصول على تمويل بنك الأهلي الشخصي.

شروط تمويل بنك الأهلي

أولا يجب أن يكون العميل احد موظفي احد القطاعين سواء قطاع عام أو قطاع خاص.

يجب على العميل السعودي راتبه لا يقل عن 3000 ريال، وللعميل الوافد عن 4000 ريال.

فترة العمل للسعوديين لا تقل عن شهر ولا تقل على ثلاث اشهر لغير السعوديين.

لا يقل المتقدم عن 18 عام، ولا يزيد عن 60 عام عند تسديد اخر قسط.

تحقيق الشروط التي يطلبها البنك من العميل.

مميزات التمويل الشخصي من بنك الأهلي

هناك عدد من المميزات التي يمتلكها تمويل شخصي البنك الأهلي أهمها موافقته مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهناك مميزات اخرى سنتعرف عليها وهى كالتالي.

الحصول على قرض بحد ادني 5000 ريال سعودي. البنك الأهلي التجاري يتميز بعد احتساب نسبة مئويه. عدم احتساب فوائد سنويه إذا كان فترة السداد تصل إلى 6 شهور.

خطوات التقديم على تمويل بنك الأهلي