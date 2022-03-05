نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة الهاتف الاستشاري لاستقبال استفسارات الطلاب وأولياء الأمور في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن تعليم نجران الممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد بمنطقة نجران بنات، عن إطلاق خدمة الهاتف الاستشاري لاستقبال استفسارات كلا من الطالبات وأولياء الأمور خلال فترة الاختبارات، وتقديم الاستشارات في كافة مجالات الاستشارات، وذلك في كلا من الجوانب التربوية والنفسية من خلال رقم الهاتف الهاتف الإرشادي خلال فترة ووقت الاختبارات.

رقم خدمة الهاتف الاستشاري لاستقبال الاستفسارات

أوضحت إدارة التوجيه الطلابي بمنطقة تعليم نجران بنات، رقم الهاتف الاستشاري من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وأوضحت ووقت وتاريخ تقديم الخدمة للطالبات وأولياء الأمور، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 26 -7-1443، وحتى الانتهاء من فترة الاختبارات، بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى السعة الثانية عشر ظهرا، على الهاتف الإرشادي التالي: 0175235652.

استعدادات وزارة التعليم لبدء الاختبارات النهائية الحضورية

أعلنت جميع الإدارات التعليمية بجميع المناطق والمحافظات بالمملكة العربية السعودية، عن جاهزيتها لبدء الاختبارات الحضورية في جميع مراحل التعليم العام وسط بيئة تعليمية آمنة، ولكن على كلا من الطلاب والطالبات تنظيم الوقت، وذلك من خلال القيام بوضع خطة زمنية لمواعيد الراحة، هذا مع ضرورة الحصول على قسط كافي من النوم، مما يساعد على التركيز أثناء أداء الامتحان، والحرص على الالتزام بمواعيد الاستذكار المحددة، في بيئة مناسبة وهادئة، مما يساعد على حصد النجاح والتفوق في الاختبارات بالنسبة لهؤلاء الطلاب والطالبات.

طرق المذكرة الفاعلة من إدارة نجران التعليمية

أوضحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية وإدارة التعليم بمنطقة نجران بعض طرق المذاكرة الفاعلة للطلاب والطالبات، والذي يدعمهم على مواصلة تميزهم والوصول إلى أعلى درجات النجاح والتفوق في ظل استعداد كلا من الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام، لأداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني حضوريا.

الطرق الفاعلة للمذاكرة هي كالآتي: