كلوب يتحدث عن مستقبله مع ليفربول ويضع "شرط الاستمرار"

تحدث المدير الفني لليفربول يورغن كلوب عن مستقبله مع النادي الإنجليزي، كاشفا عن شرط استمراره في ملعب "أنفيلد".

وقال كلوب إنه ربما يمدد تعاقده مع ليفربول بعد انتهاء عقده الجاري في 2024، بشرط أن تتوفر لديه الطاقة للقيام بالمهمة.

وخلال حديث للصحفيين الأسبوع الماضي، وقبل الفوز 2-1 على نوريتش سيتي في كأس إنجلترا، قال المدرب الألماني إنه لا يعرف إن كان سيمدد عقده مع ناديه أم لا.

لكنه رد على سؤال قبل مواجهة فريقه مع ضيفه وستهام يونايتد في الدوري الإنجليزي، السبت، قائلا إن قرار التمديد من عدمه سيعتمد على "مستوى الطاقة الشخصية لديه".

وأضاف كلوب في المؤتمر الصحفي: "أحب عملي، لكني قلت غير مرة إنه لا بد من وجود شيء آخر في العالم. حاليا لدي طاقة كبيرة لكن لا بد لي من التأكد من وجود هذه الطاقة في 2024 قبل البت في قرار التمديد".

وأردف كلوب قائلا: "لا أشعر بقلق على مستقبلي وليس لدي خطة ويمكن أن أتخذ قرارات في أي وقت، لكن الخطط تتعلق بمستقبل النادي وهذا ما نعمل عليه دائما".

وفاز ليفربول صاحب المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز في أخر 11 مباراة خاضها في جميع المنافسات، ويسعى لتقليص الفارق الذي يفصله عن المتصدر مانشستر سيتي حامل اللقب إلى 3 نقاط بالفوز على ضيفه وستهام.

وتولى كلوب (54 عاما) تدريب ليفربول في 2015، وقاده للفوز بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، إضافة إلى كأس رابطة المحترفين المحلية الأسبوع الماضي.