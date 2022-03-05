السفير الأمريكى يخضع لحجر صحى بعد وصوله إلى الصين

جدة - نرمين السيد - وصل السفير الأمريكى لدى الصين، نيكولاس بيرنز، إلى بكين لينهى بذلك فترة انقطاع دبلوماسى بين الولايات المتحدة والصين التى تعد ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، وسط إجراءات صارمة لمكافحة كورونا.





وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال متحدث باسم السفارة فى بيان، إن السفير نيكولاس بيرنز وصل أمس الجمعة، ويخضع لحجر صحى لمدة ثلاثة أسابيع فى مقر إقامته الرسمى بالعاصمة الصينية. وحسبما أفاد المتحدث الأمريكى، يرافق بيرنز مجموعة من الأمريكيين وأسرهم، الذين تم تأجيل خطط سفرهم "بسبب جائحة كورونا". وبحسب الوكالة، فمن المقرر أن يلتقى السفير طاقم العاملين معه افتراضيًا، بينما تستكمل المجموعة فترة الحجر الصحى الذى يخضعون له فى الصين.

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