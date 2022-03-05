رابط تقديم وظائف سلطنة عمان 2022 وزارة العمل توفر عدد 1464 وظيفة حكومية mol.gov.om

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عمر شويل - جدة رابط تقديم وظائف سلطنة عمان 2022 من أهم الروابط التي يزداد البحث عنها هذه الأيام، وذلك بعد إعلان وزارة العمل بسلطنة عمان عن توفير عدد كبير من الوظائف يصل إلى 1464 وظيفة في القطاع الحكومي، ويأتي ذلك بتوجيهات سامية من مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، بضرورة تنفيذ المبادرات التشغيلية لتشغيل الشباب الراغب في إيجاد فرصة عمل مناسبة.

ويتم التسجيل في وظائف وزارة العمل بسلطنة عمان إلكترونياً عبر موقع وزارة العمل الإلكتروني www.mol.gov.om، وذلك وفق الشروط والضوابط الموضوعة أمام كل وظيفة من الوظائف المتاحة، لذلك يجب على الراغبين في التسجيل على تلك الوظائف قراءة الشروط جيداً قبل البدء في التسجيل، مع تجهيز كافة المستندات المطلوبة ورفعها على موقع وزارة العمل، من خلال استمارة التسجيل الإلكترونية وإدخال كافة البيانات المطلوبة بدقة وبشكل صحيح.

رابط تقديم وظائف سلطنة عمان 2022

يتم التقديم في وظائف سلطنة عمان وزارة العمل إلكترونياً عن طريق رابط وزارة العمل www.mol.gov.om، وإدخال كافة البيانات المطلوبة ورفع جميع المستندات اللازمة، أو يتم التسجيل لمشتركي موبايل وأوريدو على رقم “80057”، عن طريق إدخال رقم الوظيفة والرقم المدني.

الشروط العامة لوظائف سلطنة عمان

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك. ألا يكون قد صدر ضد المتقدم حكم نهائي بالسجن في جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يرد له اعتباره. ألا يكون قد تم فصله قبل ذلك من العمل أو يكون ممن انتهت خدمتهم أو أحيلوا للتقاعد من أحدى وظائف الجهاز الإداري بالدولة. اجتياز المتقدم للامتحان المقرر لشغل الوظيفة. ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام كحد أدنى. أن يكون المتقدم لائق طبياً. يجب على المتقدم أن يختار وظيفة واحدة فقط من الوظائف المتاحة. يتم الاعتداد بالعنوان المسجل بالبطاقة الشخصية للوظائف التي يقتصر التعيين فيها على أبناء منطقة معينة. ألا يكون المتقدم موظفاً في أي وظيفة حكومية ويستثنى من هذا الشرط الوظائف التي تشترط خبرة عملية. يجب إحضار المستندات الأصلية عند الحضور للامتحان للاطلاع عليها والتأكد من توافر الشروط في المتقدم.

موعد التقديم في وظائف وزارة العمل

يتم تلقي طلبات التسجيل في وظائف سلطنة عمان يوم الخميس الموافق 03\03\2022. ويستمر التسجيل حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 24\03\2022. ولا يتم النظر للطلبات التي تأتي قبل أو بعد هذا الموعد. مع ضرورة توافر الشروط العامة في المتقدم والشروط الخاصة بكل وظيفة على حدى.