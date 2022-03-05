“الدفعة الجديدة تكافل” رابط الاستعلام عن الدعم التكميلي 2022 في الأردن|| موقع takaful صندوق المعونة الوطنية للدعم العاطلين عن العمل

بدأت الحكومة الأردنية خلال الأيام الأخيرة في استقبال طلبات التسجيل والاستعلام عن الدعم التكميلي الخاص ببرنامج تكافل 3 المقدم من قبل صندوق المعونة الوطنية في الأردن 2022، وبالتزامن مع ذلك فنجد أن عمليات البحث تزداد بشكل كبير للتعرف على التفاصيل الخاصة بالتسجيل في الدعم التكميلي، وذلك بناء على مجموعة من الضوابط والشروط التي تم تحديدها رسميا من قبل الحكومة الأردنية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط الاستعلام عن الدعم التكميلي 2022 وأهم الشروط اللازمة للحصول على الدعم.

الاستعلام عن الدعم التكميلي تكافل 3 في الأردن

أكدت الحكومة الأردنية أن هناك عدد كبير من الاسر المستفيدة من الدعم المقدم من صندوق المعونة الوطنية في الأردن، حيث يستفيد من الدعم ما يصل الى 125 الف اسرة في جميع انحاء الأردن بشكل عام، وقد تم تفعيل الرابط الالكتروني الذي يتم من خلاله الاستعلام والتقديم للحصول على الدعم الخاص بالاسر، وقد حددت الحكومة الأردنية ضرورة الالتزام بتوافر الضوابط والشروط المطلوبة.

رابط الاستعلام عن الدعم التكميلي 2022 في الأردن

يمكن الاستعلام عن استحقاق الدعم التكميلي الخاص بالأسر في جميع انحاء الأردن الكترونيا بسهولة من خلال موقع صندوق المعونة الوطنية الأردنية، وذلك من خلال البيانات الأساسية الخاصة بالمستخدم من خلال اتباع الخطوات التالية.

أولا يتم الدخول الى الموقع الرسمي الخاص بصندوق المعونة الوطنية في الأردن.

في الأردن. يتم اختيار الاستعلام عن الدعم التكميلي من خلال الموقع.

ادخال رقم الهوية الوطنية الخاص بالمستفيد ومن ثم ادخال كافة البيانات المطلوبة ومن ثم اختيار ايقونة الحصول على النتيجة، لتظهر النتيجة الخاصة بالاستعلام على الفور.

شروط استحقاق الدعم التكميلي الأردني 2022

ومن اهم الضوابط والشروط الخاصة بالحصول على الدعم التكميلي في الأردن 2022 اليوم والتي تم الإعلان عنها من جانب الحكومة الأردنية ما يلي.