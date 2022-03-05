المقاتل مكغريغور يقدم عرضا لشراء تشلسي

دخل محارب الفنون القتالية المختلطة كونور مكغريغور، في "حرب المزايدة" على امتلاك تشلسي الإنجليزي، بعرض قيمته 1.5 مليار إسترليني.

وأعلن مالك تشلسي، الروسي رومان أبراموفيتش، في وقت سابق من الأسبوع الفائت، عزمه بيع النادي، جرّاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وتقدم مكغريغور المعروف بتشجيعه لمانشستر يونايتد، من خلال حسابه في "تويتر"، بعرض لامتلاك تشلسي مقابل 1.5 مليار إسترليني، أي ما يمثل نصف المبلغ الذي طلبه أبراموفيتش، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وانضم مكغريغور بعرضه إلى أثرياء أبدوا رغبتهم في شراء "البلوز"، حيث ذكرت وسائل إعلام تركية، أن الملياردير التركي محسن بيرق، يجري محادثات مع أبراموفيتش لشراء النادي.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن بيرق قوله "سنرفه العلم التركي في لندن قريبا"، لافتا إلى مفاوضات جارية مع محامي أبراموفيتش.

وأضاف بيرق: "اقتربت عملية التفاوض من النهاية، ونأمل بالتوقيع مع أبراموفيتش قريبا. سيمثل شراء تشلسي أهمية كبيرة لتركيا".

وإلى جانب مكغريغور وبيرق، تبرز أسماء كل من رجل الأعمال الأميركي توبي بويهلي، مالك نادي لوس أنجلوس دودجرز الأمريكي للعبة البيسبول، وشريكه السويسري هانس يورغ فايس، حيث أشارت تقارير إلى أنهما تقدما أيضا بطلب لشراء تشلسي.