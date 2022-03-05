العراق: فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية اعتبارا من غد

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان للمجلس - أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن القرار جاء استنادا إلى قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 وموافقة مجلس النواب على إعادة فتح باب الترشيح لتولى منصب رئيس الجمهورية فى جلسة اليوم، مشيرا إلى أنه على الراغبين بالترشُّح ممن تتوافر فيهم الشروط تقديم طلباتهم التحريرية مع الوثائق الرسمية التى تثبت توافر الشروط فيهم إلى رئاسة المجلس اعتبارا من غد الأحد ولمدة ثلاثة أيام.
وأشار البيان إلى أن الشروط الواجب توافرها فى المرشح هى أن يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين، وأن يكون كامل الأهلية وأتم الأربعين عاما من العمر، وأن يكون ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن، وألا يقل تحصيله الدراسى عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى بغداد، بالإضافة إلى ألا يكون غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، وألا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المساءلة والعدالة أو أى إجراءات تحل محلها.
وكان مجلس النواب العراقى صوت، فى وقت سابق اليوم، خلال جلسته الثالثة برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسى على فتح باب الترشح من جديد لمنصب رئيس الجمهورية.
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