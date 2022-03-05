الصحة الإماراتية تقدم 8 آلاف و176 جرعة من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وكالة أنباء الإمارات (وام) أنه بذلك يبلغ مجموع الجرعات التى تم تقديمها حتى اليوم 24 مليونا و226 ألفا و972 جرعة، مشيرة إلى أن ذلك يأتى تماشيا مع خطتها لتوفير اللقاح والوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتى ستساعد فى تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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