بدء جلسات ملتقى الرياض للدفاع بالسعودية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الملتقى، والذى ينظمه المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية (IISS)، يهدف إلى تعزيز التواصل بين قادة القطاع الحكومى والعسكرى فى المملكة والعالم من خلال حوارات حول أبرز قضايا الصناعة ومستقبلها.

ويناقش المشاركون من المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية وكبار الشخصيات الحاضرين أحدث البحوث التى تدفع تطور قطاع الدفاع والأمن فى القرن الحادى والعشرين.

ويأتى انعقاد الملتقى، قبل يوم من انطلاق النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمى، الحدث العالمى الرائد للدفاع والأمن، تحت رعاية العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض قرابة 30 ألف زائر خلال أيامه الأربعة فى الفترة بين 6 و9 مارس الجارى، وفقا لوكالة (واس).

ويهدف المعرض، والذى تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية فى المملكة مرة كل عامين، إلى دفع عجلة تقدم صناعات الدفاع والأمن محليا وعالميا، من خلال تسليط الضوء على آخر التطورات التقنية فى الصناعة وأنظمة التوافق العملياتى عبر مجالات الدفاع الخمسة "البرّ والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات".

ونقلت الوكالة عن محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلى قوله إن "تنظيم هذا الحدث الرائد فى قطاع صناعات الدفاع والأمن فى المملكة، يمثل أداة إستراتيجية لدعم مساعى المملكة نحو توطين أكثر من 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030"، مشيرا إلى أن "مستوى الطلب العالمى على المشاركة فى المعرض كبير، وهو ما يؤكد مكانة المملكة الدولية وموقعها الريادى فى هذا القطاع".

ويقع مقر المعرض على مساحة 800 ألف متر مربع، وتشمل مرافقه ثلاث قاعات ضخمة لأجنحة الجهات العارضة ومدرجا للطائرات بطول 3 كيلومترات لاستضافة العروض الحيّة للطائرات العسكرية، بالإضافة إلى معروضات الطائرات الثابتة والمعدات العسكرية البرية الثابتة والحية، ومركز قيادة وتحكم افتراضى مجهز بأحدث الأنظمة والتقنيات التى تحاكى مستقبل مراكز القيادة والتحكم من إنتاج كبرى شركات الدفاع العالمية.

ووفقا لـ (واس)، سيقدم المعرض "برنامج لقاء الشركاء" الذى سيتيح حوالى 600 مقابلة شخصية مباشرة، تجمع بين مورّدين مختارين ومجموعة واسعة من المشترين وصناع القرار حول العالم فيما سيسلط "برنامج التعرف على المملكة وتوجهاتها الإستراتيجية فى القطاع" الضوء على فرص الشراكة والاستثمار الهائلة فى صناعة الدفاع والأمن السعودية.

وسيقدم المعرض، لأول مرة، "مركز القيادة والتحكم" وذلك عبر 6 عروض يومية لمدة 20 دقيقة، حيث يحاكى المركز القيادة الاستراتيجية فى مجالات التوافق العملياتى مستعرضا مجالات القيادة والتحكم والاتصالات وأجهزة الحاسوب والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع تحت مفهوم مركز العمليات المشتركة.

كما يضم المعرض منطقة خاصة بالشركات الناشئة تحتضن أحدث التقنيات المبتكرة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة من حول العالم، فضلا عن برنامج بعنوان "المرأة فى قطاع الدفاع"، حيث ستجتمع نخبة من القيادات النسائية الملهمة فى المجال من حول العالم خلال اليوم العالمى للمرأة الذى يحل فى 8 مارس، وسيتم تقديم مجموعة من الكلمات وحلقات النقاش حول التنوّع والشمول، ودور المرأة المحورى فى هذا القطاع الواعد.