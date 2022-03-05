طائرة إخلاء المواطنين الأردنيين القادمين من أوكرانيا في طريقها إلى الأردن

دوت الخليج :- قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين: "أقلعت قبل لحظات طائرة سلاح الجو الملكي الأردني والتي أُرسلت إلى رومانيا بتوجيهاتٍ من جلالة الملك عبدالله الثاني لإخلاء المواطنين الأردنيين، من مطار بوخارست وعلى متنها حوالي 5 من الأردنيين وعائلاتهم من الذين تمكنوا من عبور الحدود إلى رومانيا قادمين من أوكرانيا".

‏واضافت الوزارة في بيان صحفي ان من المتوقع أن تهبط الطائرة بإذن الله في تمام الساعة 3 بعد ظهر اليوم في مطار ماركا العسكري، وسيكون باستقبال القادمين أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ونائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن و إدارة الازمات، ومدير إدارة الشؤون القنصلية والعمليات والناطق الرسمي باسم الوزارة.

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