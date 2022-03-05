الكرملين: الغرب يشن "حرب عصابات" على روسيا.. وسنرد بحزم

قال الكرملين، السبت، إن الغرب شن "حرب عصابات" على روسيا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه "لا تزال هناك قنوات اتصال وحوار بين موسكو وواشنطن".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "الغرب يشن حرب عصابات اقتصادية" على روسيا، معتبرا أن "فرض الولايات المتحدة عقوبات على صادرات الطاقة الروسية، سيحدث هزة كبيرة في أسواق الطاقة".

وأضاف بنبرة حازمة أن "موسكو أكبر من أن يعزلها أحد، وأن العالم أكبر من الولايات المتحدة وأوروبا"، مؤكدا على أن بلاده "سترد بشكل حازم وصارم"، دون أن يحدد طبيعة هذا الرد، إلا أنه ذكر أنه سيكون "وفقا للمصالح الروسية".

واستطرد: "الشركات الأجنبية التي خرجت من السوق الروسية ستعود، وستسعى جاهدة لاستعادة ما خسرته".

وأوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن سيعقد "جلسة موسعة"، وسيكون له تصريحات الأسبوع المقبل تخص الشأن الاقتصادي والقرارات المتخذة.

وفيما يتعلق بحلف شمال الأطلسي، قال بيسكوف إن "روسيا على إيمان بأن دول الناتو تعي استحالة التدخل المباشر من قبلهم فيما يجري في أوكرانيا"، مشددا على أن موسكو "بحاجة لقانون عقوبات صارم لمواجهة حرب الأخبار الكاذبة الموجهة ضدها".