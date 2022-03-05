عاجل.. بوتين للغرب: العقوبات المفروضة على روسيا إعلان حرب

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن السلطات الأوكرانية تطلق النار على المواطنين فى دونباس فى الشوارع وكأنهم كلابا شاردة، مضيفًا أن "ما يثير غضبنا هو أن الغرب المتحضر يغض الطرف عن قتل 14 ألف مواطن فى دونباس، ومقتل وتشوية 500 طفل فى المنطقة على مدار 8 سنوات".





وأضاف بوتين فى كلمته، اليوم السبت، إن "الأمور زادت سوءًا فى الآونة الأخيرة عندما أعلن الغرب أنه سيقبل أوكرانيا فى الناتو، فهل يتصورون ما معنى ذلك؟ سيستخدمون صواريخ تكتيكية على حدودنا فى أوكرانيا، وهو ما لن نقبله أبدًا" وأوضح بوتين أن أوكرانيا قادرة على تخصيب اليورانيوم وتطوير قدراتها النووية، وأن السلطات فى كييف تصرح علنًا بأنها لا تلتزم باتفاق مينسك، وأصبحت كييف قادرة على تخصيب اليورانيوم وتطوير قدراتها النووية. وشدد الرئيس الروسى على أن "العقوبات المفروضة على روسيا بمثابة إعلان حرب".

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