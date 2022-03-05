“here” لينك ورابط وشروط التسجيل في منحة البطالة 2022 بالجزائر|| الفئات المستحقة عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل

قامت الحكومة الجزائرية بالاعلان عن اطلاق مبادرة هامة بتقديم منحة بدعم مالي مميز للعاطلين عن العمل في جميع انحاء الجزائر، والتي تتمثل في منحة البطالة في الجزائر لتقديم الدعم للفئات المستحقة، حيث يتم تحديد الفئات المستحقة للحصول على الدعم بناء على مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب توافرها، كما تم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالتسجيل من خلال موقع الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر، وسوف نسلط الضوء من خلال هذه السطور على طرح اليكم رابط وشروط التسجيل في منحة البطالة 2022 بالجزائر عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2022

وقد طرحت الحكومة الجزائرية متمثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل التفاصيل الخاصة بمنحة البطالة في الجزائر المقدمة للشباب العاطلين عن العمل، حيث أكدت بأن الدعم المقدم يصل الى 13 الف دينار جزائري، حيث يستفيد منها الشباب المتخرجين من الكليات او المعاهد او في حالة التعطل عن العمل بدون الحصول على شهادة، وقد تم تفعيل الرابط الالكتروني للتسجيل في المنحة في الفترة المحددة رسميا من قبل الحكومة الجزائرية، حيث تأتي هذه المنحة في اطار تقديم اشكال الدعم للشباب لحين توفير فرص عمل خاصة بهم.

رابط التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2022

يمكن لجميع الراغبين في الحصول على دعم منحة البطالة في الجزائر التسجيل الكترونيا عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل من خلال اتباع الخطوات التالية.

أولا يتم الدخول الى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل مباشرة.

مباشرة. يتم اختيار التسجيل في منحة البطالة.

ادخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة من المستخدم بشكل صحيح عبر الموقع،

ارفاق كافة المستندات والاوراق المطلوبة ومن ثم اختيار ايقونة ارسال الطلب مباشرة.

شروط التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2022

ومن اهم الشروط والضوابط الخاصة بالتسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2022 للشباب العاطلين عن العمل ما يلي.