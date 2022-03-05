نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع الصدارة والتشامبيونز ليج.. موعد مباراة ليفربول ووست هام الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة ليفربول ووست هام ، ضمن مباريات اليوم الافتتاحي في الأسبوع 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2022/2021 ، ولحساب مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يستضيف مساء السبت 5 مارس 2022 ملعب آنفيلد في مدينة ليفربول الإنجليزية، المواجهة القوية والهامة، والتي تجمع فريقا وست هام وليفربول ، والتي يسعى الفريقان لتحقيق أكبر المكاسب منها، طمعًا في صدارة البريميرليج لـ الريدز، وتسجيل مشاركة أولى في التشامبيونز ليج لـ المطارق .

سنستعرض خلال السطور المقبلة، جميع التفاصيل والكواليس بشأن موعد مباراة ليفربول ووست هام والقنوات الناقلة ، ورحلة ونتائج الناديين في الموسم الثلاثين من البريميرليج ، إضافة إلى تاريخ مواجهات ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي .

مباراة ليفربول ووست هام

بنكهة ثأرية، تنطلق مساء السبت، مواجهة نارية، تجمع فريقا وست هام وليفربول ، واللذين يرغبان من خلالها في تحقيق الفوز مع اختلاف الدوافع.

فعلاوة على رغبة أصحاب الأرض في الثأر من هزيمة الدور الأول، يسعى لتضيق الخناق على المان سيتي المتصدر.

أما طموح الضيوف فيتمثل في الدخول إلى المربع الذهبي المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا ، والتي لم يسبق للفريق المشاركة بها في نسختها الجديدة.

فيما يلي نستعرض ترتيب الدوري الإنجليزي قبيل انطلاق مباريات الجولة 28 :

يُشار إلى أن الأسبوع الثامن والعشرون من البريميرليج ، سيشهد مواجهة نارية، حيث مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في ديربي مانشستر المثير، والتي تمثل قمة مباريات الجولة.

نادي ليفربول

مع أصحاب الأرض والجمهور، فريق نادي ليفربول الإنجليزي ، والذي يقدم هذا الموسم أداءً مميزًا.

فعلي صعيد بطولة الدوري الإنجليزي ، يحتل الفريق وصافة الجدول، برصيد 60 نقطة وصافي (50) هدفًا.

يفصله عن المان سيتي المتصدر 6 نقاط، فيما تتبقى له مباراة مؤجلة مع أرسنال من الأسبوع 27 ، بسبب مشاركته في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي .

ومؤخرًا توج الريدز بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزي على حساب تشيلسي .

فضلًا عن كونه يُبلي بلاءً حسنًا في دوري الأبطال ، مع اقترابه من بلوغ دور ربع النهائي بعد الفوز ذهابًا على انتر ميلان .

وفي الموسم الحالي من البريميرليج ، نجحت كتيبة الألماني يورجن كلوب في تحقيق 18 انتصارًا و6 تعادلات، وخسارتين فقط في أقل عدد من الهزائم في البطولة.

وخلال مباريات ليفربول الخمس الأخيرة في الدوري الإنجليزي ، تمكن من حصد العلامة الكاملة (15 نقطة).

حيث فاز على كريستال بالاس (3-1) و ليستر سيتي (2-0)، ثم بيرنلي (1-0) و نوريتش سيتي (3-1).

قبل أن يسحق ليدز يونايتد بسداسية نظيفة.

نادي وست هام يونايتد

في المقابل يخوض نادي وست هام يونايتد الإنجليزي مواجهة السبت، باحثًا عن اقتناص المركز الرابع (آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا ) ولو مؤقتًا.

إذ يحتل الحديديون المرتبة الخامسة في الجدول، برصيد 45 نقطة وصافي (12) نقطة، بفارق نقطتين فقط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع.

ونجح وست هام هذا الموسم في الفوز بـ13 مباراة والتعادل في 6، غير أنه خسر في 8 لقاءات.

وفي آخر 5 مباريات لـ وست هام في البريميرليج ، تمكنت كتيبة الاستكلندي القدير ديفيد مويس من جمع 8 نقاط.

حيث فاز وست هام على واتفورد و وولفرهامبتون بنتيجة واحدة (1-0).

وتعادل إيجابيًا مع ليستر سيتي (2-2) و نيوكاسل يونايتد (1-1).

وخسر أمام مانشستر يونايتد بهدف.

تاريخ مواجهات ليفربول ووست هام

على المستوى التاريخي، جمعت فريقا وست هام وليفربول في الدوري الإنجليزي 51 مواجهة.

فاز ليفربول في 31 مباراة، بينما حقق وست هام الفوز في 9 لقاءات، وخيم التعادل على 11 مواجهة.

أما عن الأهداف المسجلة في مباريات ليفربول أمام وست هام ، فقد أحرز الريدز 98 هدفًا، وسكنت شباكه 48 هدفًا.

وحول أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات ليفربول ووست هام ، فكانت فوز ليفربول بنتيجة (5-0).

جاء ذلك خلال لقاء الدور الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 1998/1997 ، والذي حصد أرسنال لقبه بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد.

وحول أكبر فوز حققه وست هام ضد ليفربول ، فجاء بنتيجة (3-0)، وحدث في مناسبتين.

الأولى في مواجهة الإياب من الدوري الإنجليزي موسم 1995/1994 ، وفاز به بلاكبيرن روفرز.

والثانية كانت في لقاء الدور الأول من الدوري الإنجليزي 2016/2015 ، والذي شهد التتويج الأول والوحيد لفريق ليستر سيتي .

موعد مباراة ليفربول ووست هام والقنوات الناقلة

تقام المواجهة القوية والهامة، مساء السبت، في تمام الثامنة والنصف ( 8:30 م ) بتوقيت السعودية، السابعة والنصف ( 7:30 م ) بتوقيت مصر، الخامسة والنصف ( 5:30 م ) بتوقيت غرينتش.

وبشأن حكم مباراة ليفربول ووست هام ، فقد كلف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الحكم جوناثان موس بإدارة اللقاء.

ستقوم قنوات بي إن سبورت القطرية بتغطية أحداث اللقاء، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium إضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect و بالإضافة إلى قنوات Sky Sport Uno Italia و Canal + Sport France و Sky Sports Football UK و Diema Sport 2 HD و Sport TV3 Portugal و Ziggo Sport Select HD و RMC Sport 1 و Sky Sport Football Italia و Spiler 1 TV و Sky Sports Premier League UK و S Sport 1 HD .

أما عن معلق مباراة ليفربول ووست هام ، فهو المعلق المصري المتميز علي محمد علي .

الخاتمة

تعرفنا باستفاضة خلال السطور الماضية، على التفاصيل كاملة بشأن موعد مباراة وست هام وليفربول والقنوات الناقلة ، ومشوار ونتائج الناديين في الموسم الحالي من البريميرليج ، وتاريخ لقاءات وست هام وليفربول في الدوري الإنجليزي .