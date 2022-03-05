بوتين: أوكرانيا قادرة على تطوير سلاح نووى

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين فى كلمة متلفزة إن أوكرانيا قادرة على تخصيب اليورانيوم وتطوير قدراتها النووية، لذا يجب نزع السلاح النووى والقضاء على النازية فى أوكرانيا، فلن نسمح لأوكرانيا بنشر صواريخ باليستية على حدود روسيا.

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