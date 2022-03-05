الخارجية الروسية تستدعي السفير الأمريكي

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، السفير الأمريكي لدى موسكو، وسلمته مذكرة احتجاج على "التصريحات الاستفزازية والعدوانية للسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام".

وحذرت الوزارة السفير الأمريكي من أن تصريحات غراهام "تمثل هجوما يعتبره القانون الجنائي الروسي تعديا على حياة رجل الدولة وتترتب عليه عواقب وخيمة، بما في ذلك المقاضاة".

وكانت وكالة "فرانس برس" ذكرت أن السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام دعا في مقابلة تلفزيونية مساء الخميس إلى أن يقوم "شخص ما في روسيا" باغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.

وتفوه غراهام في حوار مع قناة "فوكس نيوز" بعبارات صريحة وصادمة حرض فيها على اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولم يكتف بذلك، إذ نشر بعد المقابلة سلسلة تغريدات حرض فيها مجددا بحماس أكبر على مثل هذا الفعل الإجرامي.