هنُا الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 ومعدلات القبول الموازي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقي برقم الامتحاني

هنُا الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 ومعدلات القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقي نستعرض نتابع مع حضراتكم الان على مستوى جميع الجامعات العراقية، حيث يرغب ويتابع عدد كبير من الطلاب والطالبات كافة التفاصيل المطروحة حول تلك النتائج التي ننقلها ونتابعها مع حضراتكم عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

هنُا الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

بصورة وبشكل مؤخر اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على إعلان نتائج القبول الموازي عبر طرح إمكانية الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهى السهولة عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا وغيرها من المواقع التعليمية التي جاءت أمام الطلاب والطالبات، على ان يتزايد الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل لاجل الدخول على تلك المواقع المفعلة حيث بالفعل تم الإعلان عن طرح تلك النتائج بعد الانتهاء من مراجعة طلبات الطلاب على القبول الموازي، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال بالخطوات طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج الصحيحة

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

فى وقت سابق تم الاعلان عن نتائج القبول الموازي بشكل وبصورة الكترونية بعد التأكيد على إعلان قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة بالعراق على ان تأتي خطوات الاستعلام عن تلك النتائج على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بواسطة تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

تحديد المحافظة التابع اليها الطالب

النقر على ايقونة عرض الدرجات على الفور ستكون أمامكم النتائج معلنة بالبيانات التي قمنا بذكرها أمام حضراتكم

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99 ٢_ كلية طب الكندي : 98.8 ٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50 ٤_ كلية طب النهرين : 98.67 ٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥ ٦_ طب الزهراء : 97.93 ٧_ طب الموصل : 98.33 ٨_ كلية طب الكوفة : 98.33 ٩_ كلية طب تكريت : 98.17 ١٠_ طب القادسية : 98.33 ١١_ طب الانبار : 98.17 ١٢_ طب العراقية : 98.33 ١٤_ طب حمورابي : 98.33 ١٥_ طب ديالى : 98.50 ١٦_ طب كربلاء : 98.35 ١٧_ طب ذي قار : 98.67 ١٨_ طب كركوك : 98.50 ١٩_ طب واسط : 98.64 ٢٠_ طب ميسان : 98.17 ٢١_ طب المثنى : 98.17 ٢٢_ طب الفلوجة : 98.22 ٢٣_ طب نينوى : 98.00

مصاريف الجامعات العراقية