HERE الان استعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الخارجي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات العراقية برقم الامتحاني PDF

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عمر شويل - جدة الان استعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الخارجي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات العراقية، نبدأ الان فى استعراض خطوات وطريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج حيث أكد معالي وزير التربية والتعليم العراقية على ان النتائج سيجري العمل على تجهيز امكانيات إعلانها اونلاين لجميع الطلاب والطالبات حتى يتمكن جميع الطلاب من إتمام الاستعلام عنها من المنزل بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني

الان الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الخارجي

تدور أجواء الترقب والقلق ما بين عشرات الطلاب والطالبات فى انتظار ان يتم الإعلان عن نتائجهم فى إتمام الصف الثالث المتوسط الدور الاول الخارجي، حيث أشارت وزارة الخارجية العراقية على ان نتائج الطلاب سيجري حالياً أعمال اعلانها على شكل ملفات pdf بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات الجارية حالياً استعداداً لبدء امكانية الاعلان عن تلك النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا، حيث يسعى عدد كبير من الطلاب والسادة أولياء الأمور على البحث والاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول الخارجي التي بامكانكم اجراء الاستعلام عنها فى مختلف المحافظات العراقية سواء بغداد او كربلاء او البصرة اوبابل او اربيل او غيرها من المحافظات العراقية امام طلاب القسم الادبي والعلمي على نحو الكتروني نوافيكم به الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الخارجي بالعراق

نتابع الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول الخارجي فى شتى المحافظات العراقية اونلاين من خلال الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط

تسجيل اسم الطالب الرباعي داخل الايقونة المخصصة لها

تسجيل رقم الامتحاني الخاص بالطالب داخل الايقونة المخصصة لها

تحديد الدور الخارجي

تحديد المحافظة التابع لها الطالب

النقر على أيقونة عرض النتائج على ان تكون نتائج الثالث المتوسط الخارجي معلنة امامكم على الفور

هذا وبامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور بالحصول عليها اون لاين

معدلات القبول الموازي

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

نتيجة الثالث المتوسط الخارجي

عمليات البحث على جوجل تتزايد حتي الان وراء التعرف والكشف عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي فى العراق التي بامكانكم بمنتهي السهولة الممكنة اجراء الاستعلام عنها فور تسجيل اسم الطالب الرباعي او رقم الامتحاني فى الايقونة التي جاءت مخصصة للاجراء الكشف والاستعلام عن تلك النتائج.