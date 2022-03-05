HERE رابط استطلاع نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات العراقية

رابط استطلاع نتائج القبول الموازي 2021/2022 عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، كثرت عليها عمليات البحث بشكل مكثف من أجل التعرف على كافة نتائج القبول الموازي التي قد أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم العراقية، وخطوات الاستعلام عن ذلك النتائج التي يرقبها ألاف جميع الطلاب والطالبات من أجل خطوات الاستعلام عنها بطريقة سهلة أمام جميع الطلاب والطالبات على أن تتم بطريقة إلكترونية، وقد كثرت عمليات البحث بطريقة مكثفة بالمشاركة بالبدء في جميع أعمال رصد الدرجات بطريقة مجانية على أن تغطي كافة محافظات العراق، إلى جانب إتاحة الخدمة المجانية التي يتم تقديمها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، على أن يتم عرض النتائج بشكل إلكتروني، في ظل الأزمة الخاصة بانتشار فيرس كورونا المستجد، وعليه سوف نقوم بعرض رابط وخطوات استخراج ذلك النتائج بشكل إلكتروني.

رابط استطلاع نتائج القبول الموازي 2021/2022

سوف نتعرف معاً على الرابط الخاص بالاستعلام عن كافة نتائج القبول الموازي بالعراق، خلال العام الدراسي الجاري 2021/ 2022، ومن المقرر أن يتم عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم، وقد كشفت الوزارة بأنه من الممكن لجميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن جميع النتائج التي تتعلق بالقبول الموزاي بشكل إلكتروني للجامعات العراقية بعام 2022، عن طريق المواقع المفعلة من خلال الوزارة، بالإضافة للقيام بطرح الحد الأدنى للنتائج عن طريق موقع وزارة التعليم العالي بالعراق، وبالتالي قد شهدت محركات بحث جوجل إقبال كبير على مدار اليوم حتى يتمكنوا من التعرف على جميع الخطوات التي يتم اتباعها من خلال الطلاب والطالبات من أجل الاستعلام الإلكتروني عن النتيجة.

كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

بعد أن كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية عن الإعلان الرسمي عن نتائج القبول الموازي في شتى جامعات ومحافظات العراق كثرت مهام البحث من قبل الطلاب والطالبات من أجل التعرف على الرابط المفعل وخطوات الاستعلام التي تتمثل في الآتي:ـ

يتم تسجيل الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

بعد ذلك عليك باختيار قائمة نتائج التعليم الموازي.

يتم إضافة اسم الطالب رباعي.

إضافة الرقم الامتحاني.

يتم تحديد المحافظة التابع لها.

يتم النقر على أيقونة عرض النتائج.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99 ٢_ كلية طب الكندي : 98.8 ٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50 ٤_ كلية طب النهرين : 98.67 ٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥ ٦_ طب الزهراء : 97.93 ٧_ طب الموصل : 98.33 ٨_ كلية طب الكوفة : 98.33 ٩_ كلية طب تكريت : 98.17 ١٠_ طب القادسية : 98.33 ١١_ طب الانبار : 98.17 ١٢_ طب العراقية : 98.33 ١٤_ طب حمورابي : 98.33 ١٥_ طب ديالى : 98.50 ١٦_ طب كربلاء : 98.35 ١٧_ طب ذي قار : 98.67 ١٨_ طب كركوك : 98.50 ١٩_ طب واسط : 98.64 ٢٠_ طب ميسان : 98.17 ٢١_ طب المثنى : 98.17 ٢٢_ طب الفلوجة : 98.22 ٢٣_ طب نينوى : 98.00

مصاريف الجامعات العراقية