بموافقة فورية بدون كفيل 20,000 ريال بالتقسيط بدون رسوم عبر اليسر للتمويل

بموافقة فورية عند طلب قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل حيث حققت نجاح كبير في الفترة الحالية بسبب ما تقدمه من تمويلات ميسرة سواء كانت للأفراد أو الشركات حيث تقدم التمويل الشخصي بأقساط شهرية ميسرة لجميع العملاء للسعودي والمقيم في السعودية بشروط وضوابط ميسرة للجميع حيث أمتاز التمويل بالتقسيط الشهري لمدة تصل إلى ثلاثة سنوات متتالية بدون الحاجة إلى كفيل أو بدون رسوم إدارية خلال عام 1443 هجريًا كذلك يمتاز التمويل لدى شركة اليسر بتوفير التمويل الشخصي بدون موافقة الكفيل بأقساط شهرية مرنة حتى 36 شهر لدى اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

كافة الشروط الأساسية لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل

تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل من أهم الشركات التمويلية بالسعودية الاي توفر التمويل بدون الحاجة إلى كفيل أو بلا ضامن كذلك يمتاز التمويل بالعديد من المزايا الهامة ومنها الحصول على تمويل مناسب مع تعاليم الشريعة الإسلامية داخل السعودية لذلك لابد من توفير كافة الضوابط والضمانات المطلوبة للتمويل بالمملكة كما يلي بالتفصيل:

يشترط التمويل لدى شركة اليسر توفير فترة تبدأ من 3 شهور عمل سواء كان العميل المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع شبة الحكومي.

كذلك يجب توفير دخل ثابت شهري يساوي خمسة آلاف ريال سعودي فأكثر من ذلك للموافقة على طلب التمويل لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.

لابد من توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على تمويل شركة اليسر هذا العام الحالي 1443 هجريًا.

يفضل أن يكون العميل المتقدم عمره يبدأ من 20 حتى 60 عام فقط لا غير لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية.

كذلك إذا كان العميل المتقدم سعودي الجنسية يصل مبلغ التمويل إلى 20 ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى كفيل.

أما المقيم مسموح حتى مبلغ 10 ألاف ريال سعودي بدون كفيل غارم سعودي الجنسية بعد ذلك يحتاج المقيم موافقة الكفيل الغارم السعودي.

مزايا الحصول على تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية