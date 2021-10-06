الفستان الأبيض بطل موسم خريف وشتاء 2021

ينجح الفستان الأبيض دائماً في ضمان إطلالة مبهرة في كافة المناسبات حيث يمكن تنسيقه بسهولة لإطلالة رسمية أو عملية، ومن هنا يكتسب أهميته كقطعة أساسية في كل خزانة ملابس.



ويشكّل الفستان الأبيض الكلاسيكي بلمسة عصرية أبرز قطع تشكيلة ليم لموسم خريف وشتاء 2021.

ويضمن القفطان الأبيض الناصع من النسيج المضلع المكشوف عند الأكتاف والمزين بأطراف أكمام فضفاضة باللون الذهبي إطلالة ملفتة بتصميمه الفاخر الذي يجمع الأناقة والراحة.

كما يمكن ارتداء الفستان المميز بتصميمه الفريد لإطلالة نهارية ومسائية جذابة.

المصدر: atteline