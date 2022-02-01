انضمي الينا في طريقنا إلى الرفاهية المستدامة

تدعوكي ريتوالز كوزمتكس للانضمام إلينا في طريقنا نحو الرفاهية المستدامة. مع حملة "نقية وواعية"، تسلط ريتوالز الضوء على منتجاتها الخاصة للجسم والعناية بالبشرة ومجموعات الشامبو والبلسم الجديدة التي تتكون من أكثرمن 90٪ من أصل طبيعي.

نريد مساعدتكِ على الشعور بالرضا عن الخيارات التي تتخذيها لروتين العناية الشخصية - العناية ببشرتك وبالكوكب أيضاً. مع المكونات الطبيعية المصدر بشكل مسؤول، نحن نثمن جمال جسمكِ وكذلك بيئتنا، من أجلك الواعية والعاطفية.

ريتوالز أوف ناماستي

العناية بالطبيعة والبشرة

ذا ريتوالز أوف ناماستي هي مجموعة العناية بالبشرة والجسم النقية والواعية التي تعتني بالبشرة مع احترام الطبيعة. تم تطوير ذا ريتوالز أوف ناماستي بشكل فريد للعناية ببشرتكِ وحمايتها، وهي مدعومة بمكونات طبيعية عالية الأداء مثل اي اتش اي وباكوتشيول البديل الطبيعي للريتينول. حيث نعتقد أنه من المهم أن نعتز بالكوكب الذي نعيش عليه وأن نختار بوعي الموارد التي تحترم التوازن في الطبيعة بالإضافة إلى جمالك الطبيعي. انتبهي جيداً لكل خطوة في روتين الجلد والجسم المختار بعناية مع أكثر من 95٪ من التركيبات ذات الأصل الطبيعي التي ستساعد على تعزيز إشراق بشرتك واستعادتها وتنشيطها وتجديدها.

تقدم مجموعة ريتوالز أوف ناماستي للبشرة والجسم عبوات لإعادة تعبئة كريمات الجسم وكريمات النهار والليل كما نعمل باستمرار على تحسين أنظمة إعادة التعبئة لدينا وتطوير عبوات لمجموعات المنتجات الأخرى. باختيار إحدى عبواتنا القابلة لإعادة التعبئة بدلاً من شراء منتج جديد تماماً، فإنك تنضم إلينا في الحد من بصمتنا الكربونية وهذا بدوره يعني عدداً أقل من مدافن النفايات والمزيد من العناية بكوكبنا. فعلى سبيل المثال، بشراء عبوة جديدة لكريم النهار، يمكنك الحد مما يصل إلى 74٪ من ثاني أكسيد الكربون وتوفير 69٪ من الطاقة و75٪ من الماء.

وبفضل قيام عملائنا بشراء تشكيلة إعادة التعبئة الصديقة للبيئة فإننا نوفر بشكل كبير المياه والطاقة ونقلل من النفايات وثاني أكسيد الكربون. في عام 2020 وحده، وفرنا 272,682 كجم من المواد وطاقة تكفي لـ 1,806 منزل وكميات ثاني أكسيد الكربون تعادل ما ينتج عن 1411 رحلة طيران طويلة المدى و8.5 مليون لتر من الماء. الرسالة واضحة: مواد أقل، نفايات أقل، أفضل للكوكب.

مجموعات شامبو وبلسم جديدة

نقدم لكِ تركيبات الشامبو والبلسم الجديدة كلياً الصديقة للنباتيين والمُخصَّصة بمجموعة مختارة من المكونات الطبيعية الفعالة لضمان أن يبدو شعركِ في أفضل حالاته كل يوم. عززي التغذية وحسّني جودة شعركِ سواء كان شعركِ بحاجة إلى كثافة أو لمعان أو حماية اللون أو علاج لفروة الرأس، مع الشامبو والبلسم المشتق بشكل طبيعي بنسبة تفوق 90٪.

إمبارغو للعناية بالشعر: 17 فبراير 2022

الكثافة والتغذية

ذا ريتوالز أوف ساكورا

ذا ريتوالز أوف أيورفيدا

غني ببروتين القمح وبذور الشيا للحماية وزيادة الكثافة - دون تراكم أو زيادة الوزن - وخلاصة الأرز وزيت بذور المكاديميا للمساعدة في استعادة توازن رطوبة شعرك وتقويته.

اللمعان والتغذية

ذا ريتوالز أوف جينغ

ذا ريتوالز أوف مهر

غني بمركب متعدد الفواكه للمساعدة في تنعيم الشعر وزيت جوز الهند لإضفاء لمعان متعدد الأبعاد. كما يساعد مستخلص الأرز المضاف وزيت بذور المكاديميا على استعادة توازن ترطيب شعرك وتقويته.

علاج فروة الرأس والتغذية

ذا ريتوالز أوف حمام

يعمل مزيج الكافيين والجينسنغ الأحمر على إعادة توازن فروة الرأس ويساعد في تكوين شعر أكثر كثافة ويطيل دورة نمو شعرك ويحفز نمو الشعر. كما يحمي مستخلص الأرز وزيت بذور المكاديميا الشعر ويعيد توازنه ويصلحه من خلال إعطائه رطوبة إضافية.

حماية اللون والتغذية

ذا ريتوالز أوف كارما

مزيج من خلاصة بذور عباد الشمس وفيتامين E يحمي الشعر من أضرار الأشعة فوق البنفسجية ويعزز لون شعركِ ويمنحه لمعاناً أكثر. كما يحمي مستخلص الأرز وزيت بذور المكاديميا الشعر ويقويه ويصلحه من خلال إعطائه رطوبة إضافية. كما ويضفي حيوية على الشعر وبغذيه بلمعان شديد.

بجانب هذه التركيبات الجديدة، تم صنع زجاجات الشامبو والبلسم الفاخرة من مادة أحادية بنسبة 100٪، مما يجعل الزجاجات قابلة لإعادة التدوير بشكل أفضل. كما تم استبدال غطاء الزجاجة المصنوع من الألمنيوم بالرقائق الساخنة لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

اليدين والشفاه

من العناية الطبيعية بالشفاه ،المصممة بعناية للعناية بشفتيك من خلال تغذيتها وتحسين مظهرها، إلى راحة طبيعية بنسبة 95٪ للأيدي المجتهدة. *تقدم لكِ ريتوالز عناية فاخرة باليدين والشفاه بالروائح والألوان المفضلة لديك.

جميع مستحضرات العناية بالشفاه طبيعية 100٪ باستثناء مرطب فورتشن.

ستتوفر مجموعة الشامبو والبلسم المحدثة في متاجر ريتوالز كوزمتكس في الشرق الأوسط وفي RITUALS.me اعتباراً من يناير 2022.



المصدر: theqode