تحتفل Mommy Bag بعيدها الخامس، وتقدم تشكيلة Puffered الجديدة

تحب الأمهات في المنطقة منذ 2016 حقيبة Mommy Bag من Childhome، المعروفة في المنطقة كحقيبة أنيقة ومتعددة الاستعمالات للأمهات الجديدات.

إن لها مجموعة من الاستخدامات المختلفة التي تمتد إلى بعد الشهور الأولى من الولادة. مثالية لتخزين مستلزمات الطفل مثل المناديل المبللة، والألعاب والحفاضات، يمكن استخدام الحقيبة لأي مناسبة، من السفر حتى أيام الخروج إلى المطاعم أو الشواطئ.

مع تصميم بلجيكي رقيق، Mommy Bag ليست فقط عملية وواسعة لكن أيضاً أنيقة للأم الجديدة والأم التي رزقت بطفلها منذ فترة. تركيبتها المكونة من عدة أقسام مع أشرطة مرنة تؤدي إلى سهولة التخزين وسهولة الوصول إلى محتويات الحقيبة حيث تحتاجينها عادةً بسرعة.

نذكر فيما يلي 5 أسباب توضح أهمية هذه القطعة لأمهات دول منطقة الخليج العربي:

متعددة الاستعمالات

Mommy Bag مثالية لكل مناسبة.

يمكن استخدامها كحقيبة للحفاضات، وكحقيبة سفر، وكحقيبة للمستشفى، وكحقيبة للشاطئ أو حتى كحقيبة لرحلات عطلة نهاية الأسبوع.

تحمل بسهولة كل مستلزمات الرضيع والطفل الأساسية، استخداماتها اليومية حقاً ليس لها نهاية.

تأتي الآن منفوخة أيضاً

كجزء من مجموعة Mommy Bag الجديدة – المصممة بخامة منفوخة – تستطيع كل أم في الإمارات العربية المتحدة، سواء كانت أم لرضيع وأم لطفل صغير الاستمتاع بالشكل المميز في كل مهامها اليومية مع صغيرها.

تعرف على التشكيلة المنفوخة Puffered الجديدة!

تأتي في مجموعة كبيرة من الألوان المختلفة

متاحة في مجموعة من الألوان المختلفة، تتميز التشكيلة الكلاسيكية بالوردي الناعم الجميل، والأسود مع التفصيل الذهبي، والرمادي، والكحلي، والباذنجاني والأبيض العاجي.

تأتي مجموعة Canvas باللون الكاكي، بينما مجموعة Teddy الناعمة والفرو متاحة بلون Teddy الأبيض العاجي ولون Teddy البيج.

المجموعة المنفوخة Puffered الجديدة تجدها بالأحمر، أو الأسود أو البيج.

سهلة التنظيف ومصممة للتسهيل

مع كل Mommy Bag يأتي بساط الحضانة، وحمالة الكتف وجراب المصاصات، مما يقدم للمشترين حقيبة متكاملة لاحتياجات رضيعهم أو طفلهم الصغير. تحتوي الحقيبة على أقسام متعددة، مما يسمح بأفضل استخدام للتخزين والترتيب.

تضمن تشكيلة Puffered، وتشكيلة Canvas والتشكيلة الكلاسيكية Classic سهولة التنظيف بسبب التصميم الذي يستخدم خامة خاصة طاردة للماء.

كوني موضع حسد الأمهات الآخرين

مع المجموعة المتنوعة من توافيق الأشكال، والألوان والخامات المتاحة، عندما تملكين Mommy Bag لن تكون فقط الحياة أسهل مع صغارك،لكنك ستلفتين أيضاً كل الأنظار.

المصدر: tishtash