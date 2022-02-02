عبري عن حبك لشعرك مع ’ڨاتيكا‘

مع اقتراب عيد الحب، هل تفكرين بتجربة تسريحات شعر ناعمة ورومانسية جديدة؟ حسناً، لكن قبل القيام بذلك، تأكدي من أن شعرك على أتم الاستعداد وذلك عبر منحه العناية التي يحتاجها!
في عيد الحب هذا العام، عبري عن حبك لنفسك أولاً ودللي شعرك بجميع العناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاج إليها والتي تقدمها لك منتجات "ڨاتيكا".
من الشامبو، البلسم إلى كريمات وزيوت الشعر، لدى "ڨاتيكا" مجموعة واسعة من مستحضرات العناية بالشعر المعززة بفوائد وخيرات الطبيعة كالأرغان والحبة السوداء والكركديه واللوز والعسل وجوز الهند وغيرها الكثير من المكونات المعروفة بخصائصها المعالجة والمرطبة للشعر.
مهما كانت مشاكل شعرك أو التسريحات التي ترغبين بإعتمادها، لدى "ڨاتيكا" اللمسة السحرية التي تحتاجين إليها!
المصدر: matrixdubai
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