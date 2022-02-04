الشرق 499 تطلق متجر منبثق في ذات

يقدم متجر "ذات"، الوجهة الفاخرة للأزياء والجمال من "ماجد الفطيم"، إلى المنطقة "الشرق 499"، من خلال متجر منبثق جديد في "مول الإمارات". وستتيح هذه النافذة المنبثقة الجددية، دمج مجموعة "الشرق 499" المصنوعة يدوياً من الملابس والإكسسوارات والأدوات المنزلية مع عالم التجزئة التجريبي الفريد والمميز الخاص بمتجر "ذات".

يرمز "الشرق 499" إلى التعبير عن الذات من خلال قطع تقليدية وحديثة في الوقت نفسه، مع مواصلة العمل على تقديم الدعم للحرفيين اللبنانيين والإقليميين، من خلال إنشاء تجربة مميزة وجذابة في مفهوم "ذات" في دبي، اذ تهدف العلامة التجارية إلى بناء روابط طويلة الأمد مع الزبائن وتوسيع إرثها الثقافي في الخارج.

بالاضافة إلى الاحتفاء بالمعرفة التقليدية وتحديثها منذ العام 2006، يقدم "الشرق 499" ملابس وإكسسوارات ومجوهرات وديكورات منزلية فاخرة ومستدامة. ويهدف "الشرق 499"، إلى تشجيع الحرفيين والنساء على متابعة حرفهم، وصولاً إلى التجول حول العالم بحثاًعن مواد جديدة ونبيلة، وذلك للحفاظ على الحرف اليدوية الثقافية وتعزيزها. وتبرز مسيرة العلامة التجارية عبر المنطقة وخارجها من خلال مشاركتها وتعاونها مع منصة التصميم الاماراتية، التي تهدف إلى عرض وتعزيز الحرف في إكسبو 2020 دبي، ومشروع الإرث احتفالاً بالذكرى العاشرة للجناح الإسلامي في متحف ميت في نيويورك، ما أدى إلى ترسيخ "الشرق 499" كوصي ثقافي.

ويسمح هذا النهج الجديد لتجارة التجزئة الفاخرة وفقاً لبيئة ونمط حياة كل شخص، للعلامة التجارية بإيصال القصة والرسالة وراء كل قطعة مصنوعة يدوياً، وفي الوقت نفسه الإرتقاء بالفخامة المستدامة إلى أعلى المستويات.



المصدر: ogilvy