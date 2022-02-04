وصلات الشعر المفضلة لدى المشاهير رومر الآن في السوق السعودية

هل أحد أهدافك الشعر الكثيف والطويل للعام الجديد؟ إذاً وصلات الشعر هي الحل الأنسب لك، باعتبارها الأسرع والأسهل لتحقيق المظهر الذي يعجبك من دون أن تنتظري شعرك كل ذلك الوقت لكي تحصلي على الاطلالة المطلوبة.

وإذا كنت واحدة من اللواتي ترغبن في الحصول على شعر أطول وأكثف، فإليك الخبر السار! انطلقت "رومر هير إكستنشن" في الأسواق السعودية موفرة وصلات الشعر الطبيعي "ريمي" بخيارات عديدة منها، الشعر اللاصق ووصلات النسيج وصلات المكابس المعدنية. وتتميز وصلات الشعر بكونها 100% من الشعر البشري والطبيعي، وتلتزم العلامة بمبدئها الأخلاقي، فكل الشعر المستخدم هو من المتبرعين الشباب. ويمكنك إعادة استخدام الوصلات وصالحة لمدة طويلة، حيث يتم إزالة صبغة الشعر ببطء، مما يحفظ جودة ولون الشعر.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل أن وصلات الشعر من "رومر" خالية من التشابك مما ساعد تقليل من تساقط الشعر بالإضافة إلى معالجة الشعر من دون استخدام المواد الكيميائية القاسية والحمامات ذات نسبة عالية من الحمضية. كما أن صبغ الشعر ببطء يساعد على ابقاء وصلات الشعر بأفضل جودة ممكنة. تندمج وصلات الشعر مع شعرك الطبيعي لتمنحك نتيجة نهائية مفرحة فشعرك سيكون أكثر كثافة وغزارة مع الطول الذي لطالما أردت الحصول عليه.

تأسست "رومر" في عام 2020، وقد تم تطويرها من قبل أخصائية وصلات الشعر المعروفة لاميس بريور.

بدأ شغف لاميس بوصلات الشعر وهي على مقاعد الدراسة حيث كانت تشتري وصلات النسيج وتخيطها مع المكابس المعدنية. وبعد عدة سنوات، أنفقت الكثبر من الأموال على تجربة غير مرضية من وصلات الشعر الرخيصة التي تم تركيبها بطريقة غير صحيحة في أحد الصالونات، مما دفعها إلى التخصص بوصلات الشعر لتصبح اليوم متوفرة في الأسواق بأفضل جودة. وتعمل لاميس اخصائية وصلات الشعر مع العديد من المشاهير مثل داني داير، كورتني غريني، هايلي هيوز، وأوليفيا كريستين، كما أن العلامة "رومر" تم تقديرها من قبل هدى قطان مؤسسة هدى بيوتي.

وبعد عقد من العمل في شركات وصلات الشعر وسنوات من البحوث والخبرة الواسعة، قررت لاميس إطلاق "رومر"، مجموعتها الخاصة من وصلات الشعر المخفية والتي تناسب مختلف أنواع الشعر. وفي يناير 2022، أطلقت "رومر" وصلات الشعر اللاصقة وذلك بسبب الطلب المرتفع على هذا النوع من الوصلات في المنطقة. وتم تصميم وصلات النسيج بألوان متعددة ودرجات متباينة، فكل مجموعة تتماشى وصيحات الشعر وتضمن الاطلالات والتسريحات العصرية. وتقدم لك "رومر" 10ألوان مختلفة لتتمكني من الحصول على التباين الجميل في درجات ألوان شعرك بسهولة ودقة أكبر.

تبدأ أسعار 20 خصلة من الشعر اللاصق من 780 درهم و1499 درهم هو سعر 20 خصلة من وصلات المكابس المعدنية.



المصدر: tishtash