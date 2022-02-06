امنحي بشرتك العناية التي تحتاجها في عيد الحب هذا العام مع HydroPeptide Overnight Triple Acid Peptide Peel

اقترب عيد الحب – وإن كنت تخططين لعشاء فاخر مع حبيبك أو قضاء ليلة رائعة مع صديقاتك، فإن البشرة الخالية من العيوب ستكون دائماً جزء أساسياً من مظهرك الرائع. وإن كنت تبحثين عن منتج مبتكر سيساعد على إظهار بشرتك الصحية والمشرقة في عيد الحب، فأنت تحتاجين إلى HydroPeptide Triple Acid Peptide Peel (395 درهماً إماراتياً).

هذا المقشر الذي يترك على البشرة، الرقيق، وشديد الفاعلية في الوقت نفسه يصنع ما هو أكثر من إزالة الطبقة الخارجية للجلد.

إنه يعزز تجديد الخلايا، ويحسن من علامات السن ويحمي البشرة من الضرر التأكسدي. يحول المزيج المكون من المركب ثلاثي الأحماض، ومستخلص الطحالب والبيبتيدات المجددة للبشرة البشرة من ذابلة إلى شديدة الإشراق في خطوة واحدة فقط. يعمل هذا المقشر من تلقاء نفسه بينما أنت تنامين. اتركيه خلال نومك ليلاً وسيعمل مزيج AHA الثلاثي لدعم ظهور الكولاجين الصحي، بينما يجدد شباب البشرة ككل.

يساعد The Triple Acid Peptide Peel على تشجيع تجديد الخلايا ويواجه المشكلات التالية:

- ظهور الخطوط الرفيعة والتجاعيد

- الملمس الخشن للبشرة

- فرط التصبغ

- الضوء الأزرق، والتلوث والأشكال الأخرى للضرر التأكسدي

كيفية الاستعمال: يوضع على وجه نظيف في المساء 2-3 مرات أسبوعياً. متبوعاً بسيروم أو مرطب من اختيارك. يتم شطفه في الصباح التالي. يستخدم كريم واق من الشمس في الصباح التالي.

لأفضل نتائج استخدميه مع ماسك النوم Hydropeptide Hydro-lock Sleep mask 2-3 مرات أسبوعياً لعلاج ليلي كامل لاستعادة الشباب.



المصدر: tishtash