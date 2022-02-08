اشعري بحب الذات مع عروض صالون زانزيبار لعيد الحب

يقدم صالون زانزيبار للتجميل عروض لا تقاوم بمناسبة عيد الحب، وستسري العروض المتنوعة والتي لا يمكن تفويتها في الصالون طيلة شهر فبراير، اختاري الباقة التي تناسبك وارتقي برومانسياتك إلى أبعد حدود مع أرقى صالونات المدينة. سعر باقة عيد الحب الخاصة 550 درهم، وتتضمن الباقة حمام مغربي وجلام جلو فيشيل وواكس كامل للجسد بالإضافة إلى علاج L’oreal للشعر. أما باقة Love My Skin، والتي يبلغ سعرها 700 درهم تتضمن علاج الـ Hydra Facialبتقنيات متطورة وعلاج Opera بأضواء الـ.LED ستهيئك باقة Love My Body لأكثر أيام السنة رومانسية بحمام مغربي وجلسة تدليك للجسد (لمدة ساعة واحدة) وجلسة تدليك مجرية للوجه وتنشيف الشعر بسعر 500 درهم. المصدر: meansdesign اقرأ أيضاً:

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