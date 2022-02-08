العطر المثالي لكافة المواسم من Parfums de Marly

مع وجود تشكيلة كبيرة من العطور، قد يكون من الصعب أحياناً اختيار العطر الذي يمكنكم الاستمتاع به كل فصول السنة.
لذلك تقدم دار Parfums de Marly الفرنسية والخبيرة في مجال العطور الفاخرة عطر Layton كخيار مثالي للتعبير عن شخصيتكم ومواكبة مزاجكم على مدار العام.
ويجمع Layton بين مشاعر الانتعاش والشغف، لأنه يعبق برائحة السرخس الطبيعية الأنيقة المغلفة برائحة الأخشاب العطرية الثمينة ويتميز بزجاجته الفريدة بلونها الأزرق الداكن.
المصدر: atteline
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