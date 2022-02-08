عين دبي تستضيف تجربة تجميل فريدة بالتعاون مع علامة فينتي بيوتي

تستضيف عين دبي من دبي القابضة تجربة تجميل حصرية بين 8 و14 فبراير على ارتفاع 250 متراً، لتتيح لضيوفها فرصة فريدة للاطلاع على تشكيلة "أيكون" الجديدة من مستحضرات أحمر الشفاه القابلة لإعادة التعبئة، التي أطلقتها الفنانة ريهانا مؤخراً، وتجربتها بإشراف خبراء تجميل العلامة. وتتحول مقصورات عجلة المشاهدة الفاخرة إلى صالونات تجميل مخصصة مع إطلالة مثالية لالتقاط الصور.

ويمكن للراغبين حجز تذاكرهم الآن لفعالية فينتي بيوتي، العلامة المبتكرة التي أسستها المغنية ريهانا، والاستمتاع بتجربة تجميل عصرية وفاخرة على متن أعلى وأضخم عجلة مشاهدة في العالم. وتتيح التجربة المميزة للضيوف فرصة اختبار أحدث إصدارات علامة المغنية الشهيرة من مستحضرات أحمر الشفاه المميزة بقوامها الناعم للتألق بأجمل إطلالة بأسعار تبدأ من 130 درهم إماراتي فقط، مع الاستمتاع بجولات لمدة 38 دقيقة في المقصورات التي أعيد تزيينها على شكل صالونات تجميل مؤقتة والتي تبث قائمة مخصصة من أغاني ريهانا الشهيرة لتوفير تجربة متكاملة للضيوف.

وتستمد تشكيلة "أيكون" من مستحضرات أحمر الشفاه، المقرر إطلاقها رسمياً قبل يوم الحب، إلهامها من شكل قوس كيوبيد الذي يميز شفاه الفنانة الشهيرة التي أعلنت مؤخراً عن انتظارها مولودها الأول. وتأتي التشكيلة الجديدة من مستحضرات أحمر الشفاه المطفي والمزودة بخواص مرطبة، ضمن 10 ألوان مختلفة، بتدرجات الأحمر والوردي الفاتح، لتناسب معظم ألوان البشرة. وتستخدم العلامة في تغليف قطع التشكيلة مواداً مستدامة وصديقة للبيئة، لتتيح لعملائها إعادة تعبئة العبوات بألوانهم المفضلة من أحمر الشفاه للحد من النفايات.

كما تتيح الوجهة للضيوف المشاركين في التجربة فرصة الدخول في مسابقة حصرية للفوز بحقيبة هدايا تضم مجموعة من منتجات علامة فينتي بيوتي بقيمة 700 درهم إماراتي. ويمكن للضيوف التقاط صورة داخل صالون التجميل المؤقت أو على المقعد المصمم على شكل المستحضر داخل المقصورة ومشاركتها على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بعلامة فينتي بيوتي للدخول في المسابقة. كما يحظى المشاركون بفرصة ترك رسالة للمغنية الشهيرة على النافذة باستخدام أحمر الشفاه.

وتضمن عين دبي لضيوفها، بالتعاون مع علامة فينتي بيوتي، تجربة متكاملة في مقصوراتها الفاخرة مع فرصة التألق بإطلالة مثالية. وتوفر وجهة الترفيه الرائدة مساحة مميزة لإقامة الفعاليات والحفلات والأنشطة الترفيهية والاحتفالات المخصصة.



المصدر: ipn