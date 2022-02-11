هدايا عيد الحب مع مجموعة ’ڨاتيكا أيورفيدا‘

مع اقتراب موعد عيد الحب هذا العام، فإن من الخطوات الأساسية لجعله مميزاً ورومانسياً هي اختيار الهدية المناسبة لأحبائك، دللو أحبائكم وعبروا عن محبتكم لهم مع مجموعة "ڨاتيكا أيورفيدا" التي تساعد في فهم مشاكل شعر كل امرأة وتقدم العلاج المناسب لها.

استناداً إلى العلم القديم من الأيورفيدا الذي يركز على تأثير العناصر الخمسة على الشعر وهي الهواء والنار والأرض والماء والأثير، فإن "ڨاتيكا أيورفيدا" هي الرعاية المخصصة والعلاج الأمثل لما يحتاجه الشعر.

يتم موازنة الشعر الصحي عندما تكون كل هذه العناصر في انسجام. تبدأ المشاكل في الظهور عندما يخرج واحد أو اثنان من هذه العناصر عن التوازن ويهيمن على البقية مؤدياً إلى الدوشا الثلاث ڨاتا، بيتا، كافا.

وهذا هو بالضبط ما ستعالجه هذه المجموعة عبر حلولها المخصصة والتي تستهدف أهم المشاكل التي يتعرض إليها الشعر، حيث تأتي هذه الحلول عبر 3 مجموعات تتضمن كل واحدة منها على روتين صحي ومتوازن فتشمل الشامبو والبلسم وزيت الشعر وماسك الشعر.

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المصدر: matrixdubai