عين دبي تطلق تجربة حصرية للاطلاع على مستحضرات أيكون من أحمر الشفاه

أعلنت عين دبي عن إطلاق تجربة تجميل حصرية في عطلة نهاية الأسبوع، يحظى الضيوف من خلالها بفرصة الاطلاع على تشكيلة "أيكون" الجديدة من مستحضرات أحمر الشفاه القابلة لإعادة التعبئة وتجربتها بإشراف خبراء التجميل من علامة فينتي بيوتي، بالإضافة إلى إمكانية التقاط الصور على ارتفاع 250 متر على المقعد المميز المصمم على شكل المنتج الجديد.

ويمكن للراغبين بالمشاركة في فعالية فينتي بيوتي، العلامة المبتكرة التي أسستها المغنية ريهانا، حتى يوم الإثنين الاستمتاع بتجربة تجميل عصرية وفاخرة على متن أعلى وأضخم عجلة مشاهدة في العالم.

ويمكن للمشاركين في التجربة الدخول في مسابقة حصرية للفوز بحقيبة هدايا تضم مجموعة من منتجات علامة فينتي بيوتي بقيمة 700 درهم إماراتي من خلال التقاط صورة داخل صالون التجميل المؤقت أو على المقعد المصمم على شكل المنتج داخل المقصورة ومشاركتها على قنوات [email protected] و[email protected] على وسائل التواصل الاجتماعي. كما يمكن للمشاركين ترك رسالة للمغنية الشهيرة على النافذة باستخدام قلم أحمر شفاه من التشكيلة الجديدة.

تبدأ أسعار التذاكر من 130 درهم إماراتي.

المصدر: ipn