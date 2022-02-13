هدايا مثالية للتعبير عن مشاعركم في عيد الحب

تدرك مؤسِسة علامة Jacquie Aiche صعوبة إيجاد الهدية الأمثل للأحبة مع كثرة الخيارات المتوفرة، من قلادات الألماس والخواتم المنقوشة إلى الأقراط الألماسية وغيرها الكثير من الإبداعات المتميزة. وتقدم جاكي آيش مجموعةً من النصائح القيّمة لاختيار أفضل المجوهرات احتفالاً بيوم الحب، حيث تفصلنا أيامٌ قليلة فقط عن المناسبة الأكثر رومانسيةً في العام.

اتباع الحدس

هناك دائماً صوت داخلي يرشدنا وهو خيار مثالي لاختيار هديةٍ مثالية، فعلى الرغم من كثرة الخيارات المتوفرة، يقودكم قلبكم نحو المجوهرات التي تعبر عن مشاعركم الصادقة.

التركيز على الطاقة

المجوهرات ليست مجرد قطع من الألماس والذهب، بل هي مليئة بالطاقة والمشاعر. وتنجذب جاكي دائماً خلال تصميم المجوهرات إلى الأحجار الكريمة الملونة والحيوية، للاستفادة من طاقاتها الشفائية الاستثنائية. كما تُعد الأحجار الكريمة أفضل هدية للتذكير بجمال الحياة ومتعتها، لأنها تصل إلى قلوب الأحبة وتذكرهم بعمق مشاعرنا تجاههم.

اختيار المجوهرات الذهبية

تعكس المجوهرات المصنوعة من الذهب أصدق تعبيرٍ عن الحب، وتساهم في تقوية العلاقة بين الزوجين لتدوم مدى الحياة، وهي خيارٌ رائع لا يفقد بريقه على الإطلاق.

تنسيق عدة قطع

تحبّ جاكي تنسيق المجوهرات بطريقةٍ مبتكرة، ويفضل عشاق العلامة القطع الفريدة التي يمكن تنسيقها مع قطع أخرى للتألق بإطلالةٍ متميزة. وتُعدّ مجوهرات الجسم خياراً رائعاً في غاية الرومانسية يعكس مشاعر الاهتمام والحب، بما فيها سلاسل البطن وسلاسل الجسم وحمالات الصدر.

ونصيحة جاكي الأخيرة بهذه المناسبة هي اختيار قطعة تنال إعجابكم وإعجاب الأحبة في آنٍ معاً، لتجسّد معاني الحب غير المشروط وتنقل إليهم طاقاتكم الإيجابية، فاحرصوا على اختيار مجوهرات تترجم هذه المشاعر الصادقة في يوم الحب.

بقلم جاكي آيش



المصدر: atteline