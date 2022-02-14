نصائح مهمة في التصميم واختيار الأثاث

ترتيب الأولويات

عادةً ما يبدأ الأشخاص في اختيار اللون الأساسي لديكور المنزل، إلا أن خبراء التصميم الداخلي ينصحون باختيار قطع الأثاث أولاً ومن ثم اختيار الألوان الأخرى بإلهامٍ منها، لتجنب الاضطرار لاختيار قطع المفروشات التي تتفق مع ألوان المنزل ولا تناسب تصميمه العام.

اختيار التصاميم الأساسية

تقول القاعدة الأولى في فن التصميم الداخلي بأنه يجب اختيار تصميم واحد مميز في كل غرفة، إذ من السهل الإفراط في تزيين الغرف لتعطي انطباعاً مختلفاً تماماً. لذلك، يجب اعتماد تصميم واحد ملفت للنظر، مثل مدفأة مميزة أو أريكة فخمة أو ورق جدران بنقشات بارزة، ثم تنسيق باقي الغرفة بما يتناسب معه.

إضافة طبقة أساسية كلاسيكية

يجب الحرص دائماً على اتباع قاعدة الطبقات الثلاث في التصميم لما توفره من سهولة في التنسيق، حيث نبدأ بالطبقة الأولى التي تضم المفروشات الضخمة مثل الأرائك أو الأسرّة أو طاولات الطعام، ثمَّ الطبقة الثانية المؤلفة من قطع الأثاث الأصغر حجماً، بما في ذلك الطاولات الصغيرة أو الكراسي المنفردة، واختيار المنسوجات والإكسسوارات المناسبة بصفتها الطبقة الثالثة والأخيرة. ومن الأفضل دائماً اختيار طبقة أساسية كلاسيكية وحيادية لإتاحة مرونة أكبر باختيار قطع الطبقتين الثانية والثالثة.

اعتماد قطع الأثاث بأحجام متفاوتة

من المهم اختيار تصاميم المفروشات وقطع الديكور بأحجام متباينة لتنسجم مع بعضها بتناغم تام وتفادي ترك انطباع غير مرغوب بالازدحام أو الفوضى. ويُنصح مثلاً باستخدام طاولة طعام فاخرة أو ثريا ضخمة لإضفاء لمسة من التوازن والتناغم على الغرفة.

الاهتمام بتصميم المدخل

يعد المدخل من أهم أجزاء المنزل، فهو يترك الانطباع الأول عند الضيوف، لذا يجب الاهتمام بتصميم مدخل مثالي يترك انطباعاً أولياً مميزاً. ويستحسن أيضاً تزيين المدخل بمرآة أو طاولة أو كرسي مريح إذا كانت مساحته تسمح بذلك.



المصدر: atteline