قمصان تيشيرت بنقشات مرحة للأولاد والبنات من علامة Zippy

يفضِّل الأطفال في أيامنا هذه الاستقلالية، وتوفّر الأزياء طريقة مثالية لمنحهم استقلاليتهم ومساعدتهم في التعبير عن أنفسهم، وتحديداً قمصان تيشيرت التي تتميز برسومات مرحة وملونة، لذلك تقدّم Zippy، العلامة البرتغالية الرائدة في إنتاج أزياء الأطفال، تشكيلةً مميزة ومتنوعة من هذه التصاميم.

وتساعد العلامة الأهالي على إطلاق العنان لمخيلات أطفالهم الصغيرة والسماح لهم بالكشف عن عشقهم للصواريخ أو السفن أو السيارات أو الطبخ أو الشخصيات الكرتونية من خلال أزيائها، كما تحث الأهالي على تشجيع الأطفال على التخيل والسماح لهم بعيش المغامرات لأنهم يتوقون في هذا العمر وهذا العصر إلى التعبير عن هوياتهم.



المصدر: atteline