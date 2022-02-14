منتجات NEOSTRATA® للعناية بالبشرة متوفرة الآن في المملكة العربية السعودية

أعلنت علامة التجميل والعناية بالبشرة الشهيرة NEOSTRATA® عن توافر مجموعة منتجاتها الجديدة في مجموعة من الصيدليات المختارة بالمملكة العربية السعودية. وتأسست هذه العلامة في عام 1988 وتتمثل فلسفتنا للعناية بالبشرة في تعزيز العملية الطبيعية لترميم طبقاتها.

وتفتخر علامة NEOSTRATA® بما يقرب من أربعة عقود من الأبحاث والخبرات المكثفة في ابتكار منتجات للعناية بالبشرة للأشخاص في جميع أنحاء العالم.

تتيح شراكة NEOSTRATA® مع أطباء الأمراض الجلدية للمستهلكين السيطرة على بشرتهم والتغلب على تحديات تغير اللون ومقاومة الشيخوخة، وهو ما يساعدهم على تغيير قصة بشرتهم بطريقة إيجابية وفعالة.

وجرى تصميم منتجات NEOSTRATA® لعلاج علامات تقدم العمر، من ظهور الاحمرار والبقع الداكنة إلى الشحوب وعدم تناسق البشرة إلى جانب العلامات العامة للشيخوخة مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد. ويمتلك كل شخص بشرته الفريدة من نوعها، ولهذا السبب تغطي منتجات NEOSTRATA® جميع أنواع البشرة.

وأثبتت NEOSTRATA® فعاليتها في تجديد شباب البشرة وتنشيطها. وتساعد منتجات العلامة الأساسية للعناية بالبشرة السيدات في الحصول على بشرة أكثر نعومة وثباتاً وتناسقاً وإشراقاً كل يوم.

ويمكن لمستهلكي مستحضرات التجميل في المملكة الآن استكشاف التشكيلة الواسعة لعلامة NEOSTRATA® والتي تضم 35 منتجاً فريداً من نوعه ضمن سبع مجموعات متوفرة في عدد من الصيدليات المختارة بعناية. وتتوفر منتجات NEOSTRATA® في سبع مجموعات أساسية للبشرة هي Enlighten وSkin Active وClarify وRestore وResurface وDefend وCorrect، تستخدم جميعها التقنيات المتطورة والخبرة في أنظمة التجميل العلاجية والوقائية لمعالجة التحديات الرئيسية للعناية بالبشرة للعملاء من جميع الأعمار.

وجرى ابتكار مجموعة Enlighten من NEOSTRATA® لمعالجة العديد من تحديات تغير اللون، بما في ذلك البقع الداكنة وتفاوت لون البشرة. وتساعد علاجات البشرة القوية مثل فيتامين سي والريتينول والنيوغلوكوزامين على تقليل تفاوت لون البشرة والبقع الداكنة وإظهار البشرة بشكل متألق. وتشمل المنتجات المتوفرة في المملكة العربية السعودية Illuminating Serum وهو منتج يستهدف تغيير لون البشرة وتفاوت ألوانها. ووجد 95% من المستخدمين لهذا المنتج أن البقع الداكنة تلاشت وأن لون البشرة أصبح أكثر تناسقاً بعد ثلاثة أسابيع من استخدامه.

وتتميز مجموعة Skin Active من NEOSTRATA® بمنتجات عالية الأداء والقوة والجودة مصممة لتحقيق أفضل النتائج، فهي تقلل البقع والخطوط الناتجة عن تقدم العمر للحصول على بشرة أكثر إشراقاً ومرونة ونعومة. وتضم المجموعة منتج Tri-Therapy Lifting Serum وهي تركيبة متطورة لشد وتجديد البشرة ومنحها مظهراً أكثر شباباً إلى جانب ملمس ولون أكثر تألقاً في غضون أربعة أسابيع فقط.

وتستخدم مجموعة Clarify من NEOSTRATA® مكونات عالية القوة لتنظيف المسام المسدودة وتقليل الشوائب والزيوت المستهدفة، وهو ما يجعل منها حلاً مثالياً لتغير لون البشرة الدهنية أو المعرضة لحب الشباب. وتعد هذه المجموعة حلاً قوياً لعلاج حب الشباب، حيث تستهدف المسام المسدودة والعيوب وتعالج عدم التناسق في لون البشرة الناتج عن الحبوب. ويعتبر منتج Targeted Clarifying Gel ضمن المجموعة علاجاً ثلاثي المفعول يستهدف الشوائب المستعصية للحصول على بشرة أكثر نعومةً وإشراقاً.

وتهدف مجموعة Restore من NEOSTRATA® علاج البشرة الجافة والحساسة وتوفر لها الراحة في غضون ساعتين فقط. وتعد هذه المجموعة مثالية للبشرة الحمراء أو الحساسة أو التفاعلية حيث تحتوي منتجاتها على مادة الغلوكونولاكتون التي تعزز وظيفة حاجز ترطيب البشرة وتوفر فوائد قوية مضادة للأكسدة. ويحتوي منتج Redness Neutralizing Serum على مكونات متطورة بما في ذلك مركب BioCalm الذي يساعد في الحد من الالتهابات وتقليل الاحمرار.

وتستفيد مجموعة Resurface من قوة أحماض ألفا هيدروكسي لتحسين لون البشرة الباهت مع تنعيم وتنقية ملمس البشرة. ويعمل مركب Smart Amphoteric من NEOSTRATA® على تفتيح لون البشرة وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة والحد من المسام المرئية وتعزيز المظهر الصحي للبشرة. ويوفر منتج Smooth Surface Glycolic Peel فاعلية إضافية لروتين مكافحة الشيخوخة وهو مثالي لتجنب ظهور البقع الشمسية مدى الحياة وفرط تصبغ حب الشباب والبقع في 12 أسبوعاً فقط.

وتعتبر مجموعة Defend من NEOSTRATA® مثالية للحماية من أشعة الشمس وهي ضرورية لسكان هذه المنطقة من العالم، حيث تحتوي على مواد واقية من أشعة الشمس مليئة بمضادات الأكسدة للحماية من التعرض المفرط لهذه الأشعة وتعزيز المظهر الصحي للبشرة. ويعد منتج Sheer Physical Protection Sunscreen Broad Spectrum SPF 50 واقياً غير لامع من أشعة الشمس وهو مثالي لجميع أنواع البشرة شديدة الحساسية.

وتستهدف مجموعة Correct من NEOSTRATA® علامات تقدم العمر، حيث تقلل الخطوط والتجاعيد المرئية وتعمل على تحسين ملمس ولون البشرة. وتشمل منتجات المجموعة Comprehensive Retinol 0.3% Night Serum الذي يكافح التجاعيد الظاهرة والبقع الداكنة والملمس الخشن وعدم ثبات البشرة. ويمكن استخدام هذا المنتج القوي مرة واحدة أو مرتين أسبوعياً في البداية وزيادة الاستخدام الليلي المنتظم مع مرور الوقت.

وتتوفر مجموعة منتجات NEOSTRATA® في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية داخل صيدليات النهدي وعلى nahdionline.com.

وقال روبرتو خوري، نائب الرئيس الأول، NEOSTRATA® ونيتروجينا: "تعد المملكة العربية السعودية سوقاً مهماً لعلامة NEOSTRATA®، كونها موطناً للعملاء المميزين الذين يتوقعون أفضل النتائج من منتجات العناية بالبشرة والتجميل. ومن خلال معرفتنا بتأثير الوباء الحالي والظروف الجوية القاسية على بشرة عملائنا، نقدم لهم أفضل المنتجات التي جرى ابتكارها بعد عقود من البحث المكثف لتقديم أفضل النتائج. وتتعامل المنتجات التي يبلغ عددها 35 منتجاً ضمن مجموعة العناية بالبشرة والتجميل الجديدة من NEOSTRATA® مع مجالات الاهتمام الرئيسية للعملاء في هذه المنطقة، وذلك بفضل علم العناية المجددة للبشرة الذي نعتمد عليه. ونحن نتطلع إلى ترسيخ مكانة NEOSTRATA® كعلامة تجارية موثوقة في مجال التجميل للعملاء من جميع الأعمار داخل المملكة العربية السعودية وخارجها."



المصدر: prarabia