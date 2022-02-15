فولورد تُحطّم القيود مجدداً مع قطعة مجوهرات ريادية.. سوار MASAI الجديد

أساور MASAI تختزل قوّة رمح الماساي التقليدي في تصاميم من الذهب والألماس، فتتعدّى حدود الزمان والمكان لتُخلّد ذكريات الطفولة إلى الأبد.

مصدر الوحي

من وحي رمح الماساي التقليدي، يختزل هذا السوار صورة مطبوعة في ذكريات طفولة ساندرين ثيبو، المديرة الإبداعية والرئيسية التنفيذية لعلامة "فولورد" Fullord: "وُلدت ونشأت في أفريقيا، حيث عشت بين أفراد قبيلة الماساي في قريتي. أتذكّر أنّني كنت أنذهل بقوّتهم ومرونتهم وانسيابية حركاتهم. وهذا بالضبط ما أردتُ أن أستحضره في هذه المجوهرات، من خلال التباين بين السطح الذهبي المصقول الناعم وبين خشونة الطرف المستدقّ كالرمح".

إدخال اللمسات الشخصية

بفضل آلية ثورية حائزة براءة اختراع، يتيح لك سواء MASAI تغيير الطرف الذي يحاكي شكل الرمح على هواك، فيمنحك القدرة على ابتكار أشكال مختلفة منه وتنسيق الأساور معاً.

تُركّز دار "فولورد" كعادتها على الإبداع وعلى تشجيع العملاء على تعديل مجوهرات العلامة كما يحلو لهم. في هذا الصدد، تقول ساندرين ثيبو: "أعتقد بأنّ المجوهرات هي تلك البصمة الشخصية التي تضيفها إلى إطلالتك. أريد أن يتعلّق عملائي عاطفياً بمجوهراتهم وأن يعيشوا معها ويدخلوا لمستهم الشخصية عليها.

لذا تُباع كل الأطراف على حدة لتتيح للعملاء ابتكار تصميم خاص بهم، وتغيير شكل السوار كما يشاؤون.

المجموعة

تليق أساور MASAI بالرجال والنساء على حدّ سواء بفضل تصميمها البسيط، وتأتي بطيف واسع من الأشكال والألوان، بدءاً من النسخة البسيطة من الذهب السادة (المتوفّر باللونين الوردي والأبيض)، وصولاً إلى الطرف المرصّع بالألماس الأسود أو الأبيض، أو النسخة المرصّعة كلياً بحُبيبات الألماس.

ولعلّ أكثر قطعة تخطف الأنظار في هذه المجموعة هي سوار MASAI المصمّم من الخزف الأسود والذهب الوردي، من وحي لوحات القبائل التي تتّسم بتصميم من الخزف الأسود على قاعدة من الذهب الوردي.

تتوفّر الأطراف القابلة للتبديل التي تحاكي شكل الرمح بالذهب الوردي والأبيض، مرصّعة بالألماس الأسود أو الأبيض، على قاعدة مصمّمة من الذهب الوردي أو الذهب الأبيض.

إصدار محدود

بمناسبة طرح أساور MASAI في جنيف، ستتوفّر بإصدار يكتسي باللون الأسود الماتي على قاعدة من الذهب الوردي عيار 18 قيراط، في إطار شراكة حصرية مع متجر "ديفان" Divan للسلع الفاخرة.

"تُجسّد هذه القطعة قمّة الفخامة البعيدة عن المغالاة" (س. ثيبو)



المصدر: z7communications