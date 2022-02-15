ستوديو جديد للحواجب والرموش من براو في متجر ذات

يتعاون متجر "ذات"، الوجهة الفاخرة للأزياء والجمال من "ماجد الفطيم"، مع استوديو التجميل الشهير Brau "براو"، لتحقيق أفضل تجربة مكياج شبه دائم للرموش والحواجب. ويمكن للزوار الاستفادة من خبرة "براو" المميزة بدءاً من 13 فبراير، في متجر "ذات" في "مول الإمارات".

"براو" هو استوديو مميز للحواجب والوجه يجمع بين الفن والجمال بسلاسة. وتقدم "براو"، الرائدة في هذا المجال، ابتكارات جمال عالمية المستوى مخصصة لتحقيق نهج استثنائي.

يقدم استديو "براو" في متجر "ذات" قائمة علاج شاملة بما في ذلك تقنية تحديد ورسم الحواجب عالية الدقة HD Brows، الحنة من "براو"، تصفيح الحواجب، وتكثيف الحواجب، ملحقات الرموش، رفع الرموش، أحمر خدود للوجه والشفاه.

وتعتبر الحواجب من أساسيات "براو"، إذ تتميز باستخدامها أحدث التقنيات، ورسم خرائط للوجه ومطابقة دقيقة للون الصبغة للوصول إلى شكل الحاجب المثالي.

وستقدم الخدمة الجديدة في متجر "ذات" أيضاً، مجموعة من أنماط الرموش لتتناسق مع شكل الوجه بالإضافة إلى علاجات الجلد المتخصصة لتحسين بشرة الوجه وحالتها.

يتواجد ستوديو الحواجب والرموش من "براو"، في متجر "ذات" في "مول الامارات"، ويقدم مساحة فاخرة ومميزة لتعزيز الجمال.



المصدر: ogilvy