مجموعة Slimline Ladies Moonphase.. الأناقة السويسرية

أصبحت مجموعة Slimline Ladies Moonphase إبداعاً رئيسيّاً من إبداعات Frederique Constant وها هي اليوم تضم طرازين جديدين يتسمان بالبساطة والرقيّ والأناقة والتكلفة الميسورة ويتسقان مع رغبة الدار في إتاحة الساعات السويسرية الفاخرة لعدد كبير من الناس.

في عام 2022، تعيد Frederique Constant التشديد على إيمانها بصناعة ساعات كلاسيكية وراقية مصمّمة للنساء. ولهذا السبب، ابتُكرت مجموعة Slimline Ladies Moonphase بساعاتها التي يبلغ قطرها 30 مم فقط والتي تستعرض رشاقة وأنوثة حازمتين.

كلاسيكية حازمة

بعد النجاح الذي حقّقته إصدارات ميناء عرق اللؤلؤ ومؤشرات الألماس، تكشف Frederique Constant عن نسختين جديدتين تحتفلان بعودة جوهر صناعة الساعات الكلاسيكية والراقية والعابرة للزمن. ويزدان كل طراز الآن بميناء برّاق حيث تنتشر مؤشرات مستطيلة تكتسي بلون أسود لؤلؤي. وتتجسّد هنا قواعد صناعة الساعات السويسرية الفاخرة بجنيف حيث تمتلك Frederique Constant مصنعها الخاص.

تتميّز علامة الساعة الثانية عشرة بالأرقام الرومانية XII التي لم يسبق استخدامها في الإصدارات السابقة. وتحيط بالميناء حلقة دقائق تشير إليها أرقام عربية رصينة كل 5 دقائق وتكمّلها شهادة الجودة التي تمثلها عبارة Swiss Made (صناعة سويسرية) عند علامة الساعة 6. ويُطلَق على هذا التصميم الرصين اسم "السكة الحديدية" ويشير إلى "الموانئ المقسّمة" التي شهدت على حقبة ازدهار صناعة الساعات في الفترة الممتدة من العشرينيات إلى الأربعينيات بالتاج الموضوع إلى جانب علامة الساعة 3 على شكل "البصلة" والمرصّع بكابوشون أزرق أنيق.

في الوقت نفسه، تستفيد ساعتا Slimline Ladies Moonphase هاتان الجديدتان أيضاً من التقدّم الذي شهدته صناعة الساعات المعاصرة، إذ تدق في قلبها آلية حركة الكوارتز FC-206 التي تضمن احتياطي طاقة لمدة 5 أعوام والتي تشغّل عقربين مركزيين (للساعات والدقائق) مصمّمين بشكل الورقة النباتية ويكتسيان بلون أسود لؤلؤي أيضاً ويتميّزان بحنية رشيقة في مركزيهما ويعلوان عند علامة الساعة 6 مؤشر مراحل قمر مفتوح على شكل هلال ليكشف عن كوكبنا الأرضي المحاط بالنجوم على خلفية زرقاء كحلية تذكر بشكل القبة السماوية.

تأتي هاتان النسختان الجديدتان بحزام أزرق من الجلد المطرّز باللون نفسه يسهل تبديله بفضل نظام التبديل السريع "Quick Change" أو بسوار فولاذي مرن ذي 5 حلقات مصقولة لارتدائه بشكل مثالي على المعصم.



المصدر: houbaracomms