علامة رد تاغ تطلق تشكيلة ربيع 2022 من الأزياء والمنتجات المنزلية

أعلنت رد تاغ، العلامة الرائدة والمتخصصة في مجال المنتجات المنزلية والأزياء العصرية في منطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق تشكيلة الربيع الجديدة المستوحاة من مشاعر الإيجابية والتفاؤل المرتبطة بفصل الربيع. وتمثل المجموعة الجديدة التزام العلامة بمواكبة التصاميم المعاصرة والتأقلم مع التغيرات الاجتماعية والثقافية في المنطقة.

وتقدم المجموعة المميزة خيارات استثنائية لجميع أفراد الأسرة، كما تأتي بمقاسات كبيرة بما يتماشى مع نهج العلامة الشامل.

وتجسد التصاميم الجديدة حيوية الربيع لتلبية احتياجات المتسوقين العصريين الذين يعتبرون الموضة أداةً للتعبير عن ملامح شخصيتهم. وتعليقاً على هذا الموضوع قال جيتندر أدفاني، رئيس قسم الأزياء لدى رد تاغ:



"تم ابتكار مجموعة الربيع من رد تاغ بما ينسجم مع الخيارات الواسعة في العالم الجديد، حيث يتطلع الجميع خلال موسم الربيع القادم إلى قضاء أوقات رائعة بعد انقضاء فترة الأزمة الصحية. ولذلك تسعى هذه المجموعة الرائعة لإضفاء المزيد من الحماس والسعادة على هذا الموسم الجميل."

وتتضمن التشكيلة القمصان المزينة بنقشات الأزهار وقمصان تي شيرت بطبعات مرحة والأحذية العملية بألوان أنيقة للفتيان، إلى جانب الفساتين بياقة بيتر بان والفساتين اللطيفة للفتيات الصغار.

كما تشمل القمصان المزينة برسومات الأزهار الاستوائية إلى جانب قمصان تي شيرت العصرية وكنزات البولو العصرية للرجال، وتقدم التشكيلة الفساتين بطبعات هندسية والفساتين بياقة مفتوحة والأزياء غير الرسمية والأكسسوارات الأنيقة للسيدات.

وتتميز جميع أزياء التشكيلة بالراحة والعملية كميزةٍ أساسية لمنتجات العلامة بما فيها القمصان الأنيقة أو الأزياء غير الرسمية أو الفساتين سهلة الارتداء أو القطع الأساسية الملونة التي تعزز جميعها من الحالة المزاجية وتمنح الشعور بالسعادة. وتتنوع ألوان الفساتين والكنزات بين الأصفر الفاقع وتدرجات الأزرق الهادئة لتمنح إطلالةً ربيعية متألقة.

ومن جهة أخرى، تمنح مجموعة المنتجات المنزلية لمسةً عصرية متجددة. وتتميز بألوانها المفعمة بالدفء وتشمل أغطية الأسرّة بعدد خيوط مثالي، وأطقم الأسرّة وأغطية الوسائد المنسوجة والمزينة بنقوشات وتصاميم رائعة، وتقدم هذه القطع مظهراً مثالياً للمنزل يعكس أجواء الربيع النابضة بالحيوية.

كما توفر التشكيلة مجموعة مميزة من سلل الحمام وتجهيزات المطبخ بأجمل الألوان، إلى جانب مجموعة من قطع الديكور الداخلي المستوحاة من الربيع.

ومن جانبه، قال محمد خالد، رئيس قسم المبيعات لغير الملابس لدى رد تاغ:

"تلبي تشكيلة ربيع 2022 من رد تاغ تطلعات واحتياجات العملاء كغيرها من منتجات العلامة. ونحرص من خلال الدقة في التفاصيل على تقديم منتجات تعكس شخصية العملاء وأذواقهم، وكلنا ثقةٍ أن المجموعة الجديدة ستلاقي إعجاب العملاء أسوة بالمجموعات السابقة."

وفي إطار حرصها على منح عملائها تجارب استثنائية، أطلقت رد تاغ مؤخراً مجموعة من المزايا والخدمات مثل خدمة الاستبدال بأي وقت وبأي مكان وخدمة مقاسك المثالي وخدمة خبيرة الأزياء وخدمة التوصيل المجاني إلى المنزل. إذ تقدم علامة رد تاغ خدمة التسوق عن طريق الواتساب خارج المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى توسيع حضورها على منصات التجارة الإلكترونية في السعودية.

إلى جانب مجموعة متميزة من الخدمات الجديدة في الشرق الأوسط، وإطلاق برنامج الولاء متعدد المستويات، مكافآت رد تاغ، الذي يضم أكثر من 15 مليون عضو، لضمان تعزيز مكانة رد تاغ الإقليمية في مجال المنتجات المنزلية والأزياء العصرية. وتكريماً لهذه الجهود، فازت رد تاغ مؤخراً بجائزة ريتيل مي 2021 عن فئة أفضل حملة تسويقية للعام.

المصدر: yourwordsmiths