تصاميم فريدة للتألق بإطلالة مريحة وأنيقة تلائم مكان العمل

يبدو أن أزياء العمل المريحة تعاود ظهورها مجدداً على منصات عروض الأزياء لموسم ربيع وصيف 2022، حيث تبرز الإطلالات الرسمية الأنيقة التي اشتهرت في بداية مطلع هذا القرن، مثل التنانير الضيقة الملائمة للعمل والسترات الراقية إلى جانب الإكسسوارات وحقائب اليد الفاخرة.

ومع استعداد دولة الإمارات لإلغاء القيود المتعلقة بأزمة كوفيد-19، حان الوقت للتخلي عن السراويل الرياضية والملابس المنزلية المريحة التي لاقت انتشاراً واسعاً خلال الفترة الماضية، والتوجه لاعتماد الإطلالات الرسمية الأنيقة يما يتناسب مع الموسم المقبل.

ومن الممكن أن يواجه البعض صعوبةً في اختيار الملابس الملائمة لمكان العمل، خاصةً في حال عدم وجود قواعد محددة لاتباعها، فلم يعد للأزياء التقليدية شعبيتها التي كانت منذ عقود مضت، إذ بدأت مرحلةٌ جديدة يبرز فيها انتقاء تصاميم أكثر تفرداً وجرأةً بما يتلاءم مع الطابع الرسمي لأزياء العمل.



وتقدّم علامة GANT في مجموعتها لموسم ربيع وصيف 2022 تصاميماً مريحةً وأحذية ضخمة بدون كعب، فضلاً عن التصاميم الأنيقة والبسيطة المستوحاة من الأزياء الرجالية والملابس الفضفاضة.

ويمكن للسيدات اختيار الإطلالات البسيطة والعصرية التي تتصدر مشهد الموضة لهذا الموسم، فلا شك أن اعتماد أزياء العمل المريحة والأنيقة سيطغى على الصيحات الرائجة طوال العام.

المصدر: atteline