إكسورا تحتفل بعامين من النجاح والنمو

إكسورا، العلامة التجارية العضوية المعتمدة، الإقليمية، الحائزة على جوائز، التي لديها منافذ بيع رئيسية في دبي مول ودبي فيستيفال سيتي، تحتفل بعامين من النمو الناجح لتجارتها بمجموعة حصرية من الصابون المصمم للاحتفال بعيد الحب وتخفيض 20% على مجموعة الصابون الطبيعي للعملاء المخلصين هذا الشهر.

ولأنها العلامة التجارية الوحيدة في الإمارات العربية المتحدة التي لديها مجموعة كاملة من المنتجات العضوية تماماً المعتمدة للوجه، والشعر والجسم، تفخر إكسورا بأنها حقاً متاحة لمحبي التجميل الأذكياء، وترجع الفضل في عامي نموها التجاري الماضيين لعملائها المخلصين، وتشجيعهم ودعمهم في مشاركة رسالة إكسورا الخاصة بنظام التجميل صديق البيئة، المستدام والأكثر أخلاقاً.

أسس العلامة التجارية الصيدلي د. نادر شعيشع، ومنذ إطلاقها في 2020، شهدت إكسورا افتتاح منفذيها للبيع بالتجزئة الموجودين في دبي، بجانب الإطلاق على المتجرين الإلكترونين الرائدين، أناس وسكريت سكين، مما أدى إلى نمو في المبيعات 105% على أساس سنوي. التوسع في الكويت متوقع في مارس 2022 وانطلاقها في المملكة العربية السعودية في نهاية هذا العام.

يأتي إطلاق إكسورا في المملكة العربية السعودية بعد التسجيل الناجح لتركيبات المنتجات في إطار قانون الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة ما يعزز وضع العلامات التجارية وموثوقيتها وسط المستهلكين في السوق الجديدة.

زوروا محلات العلامة التجارية في دبي فيستيفال سيتي ودبي مول وانغمسوا تماماً في عالم إكسورا الفاخر، العضوي المعتمد.

المجموعة الكاملة متاحة أون لاين على https://www.ixoraworld.com/

المصدر: tishtash